”Nimeni din Romania nu contribuie vreodata pentru indemnizatia de crestere a copilului. Este o forma a statului de a ajuta familiile sa-si creasca acesti copii in perioada in care nu lucreaza. Deci, nu avem ce sa vorbim de principiul contributivitatii, iar plafonul este maximum din Uniunea Europeana. Puteam sa-l facem si mai jos. Puteam sa facem ca in tari foarte dezvoltate din UE, sa nu mai dam deloc sau sa dam 100 de euro. Dar am plafonat la 1.800 de euro. Din punctul nostru de vedere, este indestulator pentru Romania, atat timp cat aceasta suma se da si in Germania si este maximum din UE. Nicaieri in lume nu exista posibilitatea ca sa te intinzi cu aceasta suma in functie de venituri”, a declarat ministrul Muncii, potrivit News.ro.

Lia Olguta Vasilescu a precizat ca numarul persoanelor afectate de plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului nu este mare, fiind vorba despre 1.000 de persoane si a afirmat ca Ordonanta de urgenta a fost data pentru a corecta o lege care genera inechitati.

”Nu am facut aceasta Ordonanta de urgenta pentru ca ar fi dezechilibrat bugetul, ci pentru a corecta o lege care, asa cum era, dadea nastere la tot felul de inechitati. Ajunsesem sa platim statul roman indemnizatii de 35.000 de euro lunar si asta pentru ca, asa cum se calculeaza din venituri, se puteau face tot felul de excese si ilegalitati”, a spus Vasilescu.

Comisia de munca din Senat a adoptat un raport de admitere a proiectului de lege privind aprobarea OUG privind plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului, acesta urmand sa fie supus votului plenului Senatului, ca prima camera sesizata.

