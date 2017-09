"Am acceptat demisia de onoare a doamnei manager Silvi Ifrim, care a pus mai presus de opinia domniei sale interesul paicentilor si al Spitalului Colentina. Mi-a spus ca, desi a actionat cu foarte multa corectitudine si onestitate in actul managerial, faptul ca s-a ajuns la o astfel de situatie tensionata prefera sa se retraga pentru a nu mai fi o sursa de tensiune. Ii respect calitatea de medic, de profesor, este un om care a muncit peste 30 de ani in Spitalul Colentina si care a avut intentii bune", a anuntat Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Ea a spus ca managerul Silvi Ifrim a asigurat "cadrul legal" dupa demiterea fostului manager al Spitalului Colentina, Bogdan Andreescu, dar "poate ca nu a avut disponibilitatea de a dialoga si de a intelege toate tensiunile din spital".

Primarul Capitalei a mai spus ca fostul director medical al spitalului, Rodica Olteanu, care a demisionat in urma cu doua saptamani, va reveni pe post.

Firea a precizat ca joi va desemna un alt manager al Spitalului Colentina, interimar, dupa o serie de interviuri, pana la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de manager in toate cele 19 spitale aflate in subordinea ASSMB.

Primarul a mai explicat ca motivul pentru care l-a demis pe fostul manager al Spitalului Colentina Bogdan Andreescu nu a fost doar lipsa caldurii din spital, ci si "suspiciunea unor actiuni la limita legii in actul managerial”.

"Motivul pentru care fostul manager, domnul doctor Andreescu, a fost schimbat nu a fost pentru ca pentru o ora-doua, spitalul nu a avut caldura din cauza unei avarii, ci pentru ca am primit mai multe informari cu privire la faptul ca exista suspiciunea unor actiuni la limita legii sau cu incalcarea legii in actul managerial. Regret cele intamplate, dar cred ca institutiile statului trebuie sa-si faca datoria in perioada urmatoare cu privire la activitate fostului manager”, a adaugat Firea.

Medicii Ionut Gobej si Dorin Bica de la Spitalul Colentina au demisionat, luni, invocand faptul ca, odata cu schimbarea managementului unitatii medicale, in ianuarie 2017, lucrurile au dus spre distrugerea sectiei, in prezent activitatea la neurochirurgie fiind un act de uzura extraordinara. Ei reclama ca au fost refuzate operatiile a 60 de pacienti cu tumori cerebrale complexe, in conditiile in care in 2017 ar fi urmat sa fie facute 600 de interventii chirurgicale, si ca personalul sectiei este supus unei hartuiri permanente, iar ca fiecare chirurg poate opera doar o data sau de doua ori pe saptamana, pana la ora 15.00.

Ionut Gobej si Dorin Bica au mai afirmat ca pacientii au fost refuzati din cauza lipsei si a pierderii de personal, programului operator restrictionat si a lipsei de medicamente si consumabile.

Managerul Spitalului Colentina din Capitala, Bogdan Andreescu, a fost demis la inceputul lunii ianuarie pe motiv ca i-ar fi tinut pe pacienti in frig in saloane, conform anuntului facut atunci de primarul general Gabriela Firea, Silvi Ifrim preluand interimatul.

