Tudose a precizat ca solutia transformarii in unitate militara ramane valabila, insa exista si o "solutie de finantare, de 100 de milioane euro din fonduri europene pentru utilarea la nivel de varf a acestui institut".

Ministrul interimar al Apararii, Marcel Ciolacu, a afirmat ca a discutat cu ministrul Sanatatii pentru a elabora un act normativ in acest sens, care va fi prezentat in sedinta de Guvern de saptamana viitoare.

Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, a declarat in august ca, in urma trecerii Institutului Cantacuzino in subordinea MApN, acesta ar putea produce vaccinuri in doi ani de zile, fiind necesara alocarea anual a 25 de milioane de euro pentru revitalizarea Institutului, bani ce vor fi asigurati de la bugetul statului si din venituri proprii.

Premierul Mihai Tudose a comentat proiectul de trecere a Institutului Cantacuzino in subordinea MApN si transformarea in unitate militara, afirmand ca astfel se poate atinge obiectivul ca institutia sa redevina "functionala". Prim-ministrul spune ca este nevoie si de o "mana forte" si de un plan bine pus la punct.

Sursa foto: MarclSchauer / Shutterstock.com