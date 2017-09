O nava cu aproximativ 100 de imigranti ilegali la bord a fost interceptata sambata dimineata de catre autoritatile romane, in zona Vama Veche - 2 Mai. Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, nava cu migranti a fost interceptata de o ambarcatiune a Politiei de Frontiera in zona Vama Veche - 2 Mai, urmand sa fie dusa in Portul Mangalia pentru verificari.

Deocamdata nu se cunoaste numarul exact al imigrantilor ilegali aflati la bord si nici nationalitatea acestora, autoritatile estimand ca ar fi vorba despre aproximativ 100 de persoane, potrivit News.ro. La ora transmiterii acestei stiri, actiunea Garzii de Coasta este in desfasurare.

Si in urma cu o saptamana, un pescador pe care se aflau 87 de persoane, intre care 23 de copii, a fost interceptat de politistii de frontiera in apropierea tarmului romanesc al Marii Negre. Nava nu a raspuns avertismentelor oamenilor legii pentru a fi facute verificari si s-a oprit in apropierea Portului Midia.

Politia de Frontiera Romana a anuntat in aceasta saptamana mai multe masuri de intarire a dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat, pentru impiedicarea imigratiei ilegale, intre care folosirea la capacitate maxima a aparaturii de observare pe timp de zi si de noapte, suplimentarea mijloacelor tehnice de supraveghere si suplimentarea personalului. In primele sapte luni ale acestui an, politistii de frontiera au depistat aproximativ 2.800 cetateni straini, organizati in peste 400 de grupuri de imigranti, care au incercat sa treaca ilegal frontiera.

Sursa foto: Ververidis Vasilis / Shutterstock