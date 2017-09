Pe o nava interceptata sambata dimineata de catre autoritatile romane, in zona Vama Veche - 2 Mai, se aflau 97 de persoane, printre care si 36 de copii. Pe o alta ambarcatiune detectata vineri seara in Marea Neagra, in zona comuna de patrulare romano-bulgara, politistii de frontiera au gasit 120 de persoane care transmiteau mesaje de ajutor si care au fost ulterior preluate de Garda de Coasta Turca, a anuntat Politia de Frontiera.