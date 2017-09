Patti Morrow, scriitoare, blogger, fotograf, a descris intr-un articol publicat de site-ul The Huffington Post atuurile Romaniei in materie de turism: incantatoare piete de oras care dateaza din timpuri medievale, dealuri cu pante cat vezi cu ochii, castele incarcate de misterul Contelui Dracula, privelisti de pe culmi stancoase si o retea infinita de fortarete si biserici.

"Si sa nu uitam de Transfagarasan, fara indoiala cel mai spectaculos drum din lume", este convingerea jurnalistei. "Frumusetea naturala a Romaniei si diversitatea culturala va va surprinde", scrie autoarea. "Marginita de Marea Neagra in sud-estul Europei, atractiile tarii includ fluviul Dunarea si Muntii Carpati", adauga ea, potrivit News.ro.

Autoarea articolului mai spune ca "Romania, in special Transilvania, este tara cu unele dintre cele mai bine conservate orase medievale". Supranumit "Micul Paris", Bucuresti este cel mai mare oras si capitala, locul unde este palatul lui Ceausescu si cea mai mare cladire de parlament din lume. Dar este si un labirint de strazi pavate cu piatra cubica si arhitectura specifica pentru centrul vechi, care atrage vizitatorii in magazine de antichitati, cafenele si galerii de arta.

Sursa foto: Augustin Lazaroiu / Shutterstock

Despre Sibiu, Patti Morrow scrie ca a fost construit in secolul al 12-lea de sasii germani si subliniaza ca partea veche a orasului a fost restaurata fiind nu doar unul dintre cele mai frumoase orase ale Romaniei, poate chiar din toata Europa. In articol, autoarea aminteste de stazi, de Podl Mincinosilor, de cele doua piete cu biserici - Piata Mare si Piata Mica, de Festivalul International de Teatru de la Sibiu, care completeaza orasul cu parade, muzica si reprezentatii, care este gazduit la Sibiu in luna iunie.

Satele din zona rurala a Romaniei sunt un alt capitol pe care scriitoarea nu l-a trecut cu vederea. Saschiz este mic, dar spectaculos. Are o biserica de secol XV care face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Sighisoara a comparat-o cu Praga sau Viena. Amestecul de strazi in panta, turnuri, case ale vechii burghezii, biserici, toate formeaza "unul dintre cel mai bine pastrat oras medieval" din lume, Sighisoara fiind si locul unde s-a nascut Vlad Dracul.

La Sibiel, autoarea a vizitat o familie, la bunica Eugenia, unde a invatat cum se face branza si mamaliga, unde a gustat afinata si placinta cu mere. O experinta care nu trebuie ratata, spune ea. Brasovul este descris de Patti Morrow inconjurat de muntii Carpati, declarandu-l "unul dintre cele mai vizitate orase din Romania". Fondat de cavalerii Teutoni in 1211, este "un mix gotic, baroc si arhitectura renascentista".

Biertan este mentionat cu biserica fortificata de secol XV, inclusa de asemenea in patrimoniul mondial UNESCO. "Cel mai cunoscut bastion al Romaniei" este Castelul Bran, potrivit jurnalistei americane. Datand de la 1212, castelul este inconjurat de mituri si mister, de intrigi - unele adevarate, altele false. Si este asociat cu Vlad Tepes, cunoscut si ca Vlad Dracul, adesea fiind confundat cu personajul fictiv al lui Bram Stocker, contele Dracula.

Sursa foto: cge2010 / Shutterstock

Jurnalista a vizitat si Cetatea Rupea - "unul dintre cele mai vechi situri arhitecturale, care dateaza din Paleolitic, din anul 5.500 i.e.n. Panorama este "uimitoare", spune Morrow. Ea a mers si in localitatea Cristian, construita in 1495, aici cele mai mari atractii sunt turnurile fortificate, dar si la Rasnov, care este asezat la poalele Carpatilor.

Castelul Peles a fost urmatoarea oprire a jurnalistei, care a remarcat cele 160 de camere, arhitectura neo-renascentista, care a servit drept resedinta de vara pentru familia regala a Romaniei pana in 1947. A fost castel european care a beneficiat de electricitate si a gazduit prima proiectie din Romania a unui film, in 1906, in camera de teatru.

Patti Morrow a fost impresionata si de Transfagarasan, numit de realizatorii emisiunii Top Gear "cel mai bun drum din lume", dar si de privelistile lacurilor Vidraru si Balea. Muntii Carpati au o lungime de aproape 1.600 de kilometri, scrie jurnalista in The Huffington Post, si spune ca padurile atrag multi biciclisti, dar sunt si casa pentru ursi, lupi si rasi.

Romania se claseaza pe locul 10 in topul producatorilor de vin, aminteste autoarea articolului. Patti Morrow a vizitat Romania prin intermediul JayWayTravel, care organizeaza tururi prin Europa personalizate.

Sursa foto: Calin Stan / Shutterstock