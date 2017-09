Cursurile anului scolar 2017-2018 insumeaza 167 de zile lucratoare (35 de saptamani). Structura anului scolar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018) si semestrul al II-lea (12 februarie 2018 - 15 iunie 2018), potrivit Ministerului Educatiei.

Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel: vacanta de iarna (23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018), vacanta intersemestriala (3 - 11 februarie 2018), vacanta de primavara (31 martie - 10 aprilie 2018) si vacanta de vara (16 iunie - 9 septembrie 2018).

Clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza de vacanta in saptamana 28 octombrie - 5 noiembrie 2017.

Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, in data de 8 iunie 2018.

Programul "Scoala altfel" poate fi derulat in perioada 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018. Desfasurarea programului "Scoala altfel" nu coincide cu perioada alocata sustinerii tezelor semestriale, care vor avea loc, de regula, la finalul semestrelor, dupa parcurgerea programei scolare cu cel putin trei saptamani inainte de finalul semestrului.

Structura anului scolar 2017 -2018. Calendarul examenelor

In anul scolar 2017-2018, evaluarile nationale la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in perioada 7 - 24 mai, potrivit calendarului anuntat de Ministerul Educatiei.

Evaluarea nationala la finalul clasei a II-a va avea loc in perioada 7 - 10 mai. Probele scrise la limba romana si limba materna sunt programate in 7 mai, iar a doua zi vor avea loc testele de citire la cele doua discipline. Proba de matematica este programata pentru data de 9 mai, in timp ce proba de limba romana (scris si citit) pentru elevii din randul minoritatilor nationale se va desfasura in data de 10 mai.

Evaluarea competentelor la finalul clasei a IV-a ase va desfasura dupa urmatorul calendar: limba romana (15 mai), matematica (16 mai) si limba materna (17 mai).

Elevii claselor a VI-a vor sustine evaluarea nationala astfel: 23 mai (limba si comunicare) si 24 mai (matematica si stiintele naturii).

Evaluarea nationala 2018, clasa a VIII-a

Absolventii clasei a VIII-a vor sustine proba la Limba si literatura romana pe data de 11 iunie, examenul la Matematica se va desfasura in 13 iunie, iar ultima proba (Limba si literatura materna) va fi organizata in 14 iunie.

Primele rezultate vor fi afisate in 19 iunie, iar in aceeasi zi pot fi depuse contestatiile, care vor fi solutionate in perioada 20 - 22 iunie. Examenul se va incheia sambata, 23 iunie, cu afisarea rezultatelor finale.

Inscrierea absolventilor clasei a VIII-a la Evaluarea Nationala se face in perioada 4 - 8 iunie 2018. Elevii de clasa a VIII-a vor finaliza cursurile vineri, 8 iunie 2018.

Bacalaureat 2018: Calendarul examenelor pe edu.ro

Probele orale pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat vor avea loc in luna februarie, iar examenele scrise incep in 25 iunie, potrivit Ministerului Educatiei.

Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Proba va continua in data de 13 februarie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (14 – 15 februarie). In zilele de 16, 19 si 20 februarie este programata evaluarea competentelor digitale (proba D), iar in perioada 21-22 februarie se va desfasura evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C).

Prima proba scrisa, la Limba si literatura romana, va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura materna este programata marti, 26 iunie, iar proba obligatorie a profilului, se va desfasura miercuri, 27 iunie. Ultima proba scrisa, la alegere a profilului, va avea loc vineri, 28 iunie.

Afisarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie si e urmata de depunerea contestatiilor. Intre 5 si 8 iulie vor fi solutionate contestatiile, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevazuta pentru data de 9 iulie.

Inscrierile pentru sustinerea examenului in prima sesiune se fac in saptamana 29 ianuarie - 2 februarie 2018.

Cursurile pentru clasele a XII-a si a XIII-a se incheie vineri, 25 mai.

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat se va desfasura dupa urmatorul calendar:

10 - 13 iulie: inscrierea candidatilor

27 iulie: inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente

20 august: limba si literatura romana - proba Ea) - proba scrisa

21 august: limba si literatura materna - proba Eb) - proba scrisa

22 august: proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisa

23 august: proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - proba scrisa

24 & 27 august: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A

28 august: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B

29-30 august: evaluarea competentelor digitale - proba D

30-31 august: evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala -proba C

1 septembrie: afisarea primelor rezultate (pana la ora 12:00) si depunerea contestatiilor

(orele 12:00 - 16:00)

2 - 5 septembrie: rezolvarea contestatiilor

6 septembrie: afisarea rezultatelor finale.

Sursa foto: Shutterstock.com / Smile19