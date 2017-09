Romania are patru universitati clasate in topul celor mai bune institutii de invatamant superior din Europa Centrala si de Est, conform clasamentului Quacquarelli Symonds (QS) 2018, realizat pe baza informatiilor indexate de Scopus, instrument al Elsevier si cea mai mare baza de date de abstracte si citari a literaturii academice peer-reviewed, care include instrumente pentru a urmari, analiza si vizualiza cercetarea academica.

Conform topului QS al universitatilor din Europa Centrala si de Est, cele mai performante universitati din Romania sunt:

¥ Universitatea din Bucuresti - locul 42

¥ Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi - locul 49

¥ Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca - locul 50

¥ Universitatea de Vest Timisoara - locul 64

Primul loc in clasamentul QS Europa Centrala si de Est este ocupat de Universitatea de Stat din Moscova M.V. Lomonosov.

Criteriile care au stat la baza evaluarii institutiilor academice includ numarul de citari in publicatii de specialitate per facultate (informatii disponibile datorita Scopus), reputatia institutiei si numarul de studenti si profesori internationali.

Scopus face parte din portofoliul Research Intelligence al Elsevier, unul dintre cei mai mari furnizori de produse si servicii de informare din lume, care evalueaza constant rezultatele din cercetare si performanta Universitatilor, cu scopul de a participa cu solutii aplicate la dezvoltarea cercetarii mondiale.

„Rezultatele din ultimii zece ani ale cercetatorilor romani, reprezentanti ai comunitatii academice si stiintifice locale, au contribuit la consolidarea reputatiei Romaniei ca hub de cercetare ambitios pe plan regional. Calitatea lucrarilor de cercetare desfasurate in multe dintre centrele de cercetare si in Universitatile din Romania este superioara mediei mondiale, lucru reflectat de frecventa citarii lucrarilor semnate de autori romani sunt citate in mediul academic.

Pentru noi este o prioritate sa le oferim cercetatorilor romani acces la resurse academice de inalta calitate, doarece ne dorim sa cream un mediu prielnic pentru dezvoltarea si schimbul de informatii, care vor contribui la progresul stiintific local,” a declarat Oana Stoian, account manager al Elsevier pentru Europa Centrala si de Est.

Ingineria si stiinta calculatoarelor, doua dintre principalele domenii de interes ale cercetatorilor romani

Potrivit datelor indexate de Scopus, analizate cu ajutorul instrumentului SciVal, numarul de cercetatori din Romania a crescut in ultimul an cu 3.500. Oamenii de stiinta romani au publicat peste 78.400 articole in utimii cinci ani, iar principalele domenii de interes ale acestora sunt: inginerie, fizica si astronomie, medicina, stiinta calculatoarelor si stiinta materialelor. Raportat la calitatea lucrarilor stiintifice si la reputatia lor internationala, cele mai performante domenii sunt stiinta planetelor si a spatiului, astronomie si astrofizica, cardiologie si medicina cardiovasculara, psihiatrie si sanatate mintala, epidemiologie, medicina de urgenta, dar si unele ramuri ale ingineriei.