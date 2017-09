Cele mai bune universitati din Romania pun la baiate, in fiecare an, mii de locuri bugetate sau cu plata, la facultatile care le asigura tinerilor cele mai bune salarii. Daca vrei sa fii sigur ca la finalul studiilor iti vei gasi usor un loc de munca, care isi va asigura un trai de viata decent, analizeaza ce specializari au cele mai mari universitati din tara.

Facultati de viitor: Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematica si Informatica are mai multe specializari: Ingineria informatiei, Informatica, Informatica (in limba engleza), Informatica (in limba maghiara), Informatica (in limba germana), Matematica, Matematica (in limba maghiara), Matematica informatica, Matematica informatica (in limba maghiara), Matematica informatica (in limba engleza)

Anul acesta, peste 1.100 de locuri au fost disponibile pentru viitorii studenti.

Facultatea de Geografie are urmatoarele specializari: cartografie, Geografia turismului (cele mai multe locuri disponibile), Geografia turismului (in limba maghiara), Geografia turismului (in limba germana), Geografie, Geografie, (in limba germana), Geografie (in limba maghiara), Hidrologie si meteorologie, Planificare teritoriala, Geografia mediului.

In 2017, peste 1.300 de locuri au fost disponibile pentru tineri.

Facultatea de Litere are o gama variata de specializari: Filologie clasica, Limba si literatura chineza - Limba si literatura romana/maghiara/moderna/latina/greaca veche/ebraica/Literatura universala si comparata; Limba si literatura coreeana - Limba si literatura romana / maghiara/ moderna (engleza, franceza, germana, rusa, italiana, spaniola, norvegiana, finlandeza, japoneza, chineza, ucraineana) / latina/ greaca veche / ebraica / Literatura universala si comparata; Limba si literatura maghiara/moderna (engleza, germana, franceza, rusa, italiana, spaniola) - Limba si literatura romana/Limba si literatura maghiara/moderna (engleza, germana, franceza, rusa, italiana, spaniola) / Latina/Greaca veche/Ebraica/Literatura universala si comparata (cele mai multe locuri disponibile); Limba si literatura romana - Limba si literatura maghiara/moderna (engleza, germana, franceza, rusa, italiana, spaniola)/latina/greaca veche/ebraica/Literatura universala si comparata; Literatura universala si comparata - Limba si literatura romana/ Limba si literatura maghiara/Limba si literatura moderna (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa, ucraineana, norvegiana, finlandeza, japoneza, chineza, coreeana, ebraica)/Limba latina/Limba greaca veche; Limbi moderne aplicate.

Anul acesta, peste 1.600 de locuri au fost disponibile pentru tineri.

Universitatea de Vest din Timisoara, printre cele mai banoase facultati

Facultatea de Geografie dispune de mai multe specializari: Geografie si Geografia turismului.

Cei care termina facultatea de geografie pot alege dintr-o lista lunga de ocupatii: administrator de risc, agent de turism, asistent de cercetare in geografie, asistent de cercetare in meteorologie, asistent meteorolog, cartograf, climatolog, geograf, ghid de turism, ghid de turism montan, drumetie montana, ghid galerii de arta /interpret, ghid habitat natural flora, fauna, ghid turism ecvestru, ghid turism ornitologic, ghid turism speologic, hidrolog, meteorolog (studii superioare), pedolog, profesor in invatamantul gimnazial, referent de specialitate pedolog.

Diploma de licenta in Geografie da posibilitatea obtinerii unui loc de munca intr-o varietate de domenii: educatie si cercetare, serviciile de meteorologie si hidrologie, adminsitratie publica, ONG-uri, firme de diferite profile, in care este nevoie de specialisti in analiza spatiala : topografie, cartografie, GIS, cadastru, transporturi, amenajarea teritoriului etc.

Si pentru cei care termina specializarea Geografia turismului, lista cu posibile ocupatii este generoasa: administrator de risc, administrator hotel, administrator pensiune turistica, agent de transport international, agent de transport turistic intern, agent de turism, agent de turism tour-operator, agent transporturi externe si interne, Analist in turism, asistent de cercetare in geografie, cartograf, geograf, ghid de turism, ghid de turism montan, drumetie montana, ghid galerii de arta /interpret; ghid habitat natural flora, fauna; ghid montan; ghid obiectiv cultural; ghid turism ecvestru; ghid turism ornitologic; ghid turism speologic; organizator activitate turism (studii medii), organizator activitate turism (studii superioare), profesor in invatamantul gimnazial.

Diploma de licenta in Geografie da posibilitatea obtinerii unui loc de munca intr-o varietate de domenii: firme si agentii de truism, hoteluri, adminsitraţie publica , ONG-uri, firme de diferite profile, in care este nevoie de specialisti in analiza spatiala: topografie, cartografie, GIS, cadastru, transporturi, amenajarea teritoriului etc.

Facultatea de Matematica si Informatica are doua specializari Matematica (matematica, matematica-informatica, matematici-aplicate) si Informatica (informatica, informatica in limba engleza, informatica aplicata).

Universitatea Politehnica Timisoara, printre cele mai cautate facultati

Facultatile cu cele mai mari sanse de angajare din cadrul Politehnicii Timisoara sunt Facultatea Automatica si Calculatoare (cu doua departamente: automatica si Informatica si calculatoare si tehnologia Informatiei), Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale si Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi

Facultatea de Geografie si Geologie pune la baiate mai multe specializari: Geografie, Geografia turismului, Geografia turismului (in limba franceza), Planificare teritoriala, Hidrologie si meteorologie, Stiinta mediului, Geografia mediului, Geologie, Geochimie, Inginerie geologica.

Facultatea de Informatica are doua specializari: Informatica si Informatica in limba engleza.

Facultatea de Matematica are studii unversitare pentru Matematica, Matematica in limba engleza si Matematica – informatica.

Facultatea de Litere are o lista generoasa de specializari: Limba si literatura, Filologie clasica (Limba latina A – Limba greaca veche B), Limba si literatura romana – Literatura universala si comparata, Limba si literatura romana – O limba si literatura moderna, Literatura universala si comparata – Limba si literatura moderna (engleza, franceza, germana, rusa, italiana, spaniola), O limba si literatura moderna A (engleza, franceza, germana, rusa, italiana, spaniola) – Limba si literatura romana, O limba si literatura moderna A (engleza, franceza, germana, rusa, italiana, spaniola) – O limba si literatura moderna B (engleza, franceza, germana, rusa, italiana, spaniola), O limba si literatura moderna (A) – Literatura universala si comparata, Studii culturale, Studii americane, Limbi moderne aplicate, Traducere si interpretare, Stiinte ale Comunicarii si Jurnalism.

