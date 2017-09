In discursul privind Starea Uniunii, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca nu va accepta ca in unele tari din Europa oamenilor sa le fie vanduta mancare de mai slaba calitate decat in alte tari de pe Batranul Continent, ambalate si branduite identic. Juncker a mai declarat ca acum trebuie ca autoritatile nationale sa fie echipate cu puteri mai mari pentru a elimina orice practici ilegale, oriunde ele exista.

”Intr-o Uniune a egalilor, nu pot exista consumatori de mana a doua. Nu voi accepta faptul ca in unele tari din Europa oamenilor le e vanduta mancare de mai proasta calitate decat in alte tari, in ciuda faptului ca ambalajele si brandingul sunt identice. Slovacii nu merita sa aiba mai putin peste in produsele din peste (Slovaks do not deserve less fish in their fish fingers – in original, n.red.). Ungurii nu merita mai putina carne in mancarurile lor sau cehii mai putina cacao in ciocolata lor. Legea Uniunii Europene nu permite aceste practici. Acum trebuie sa oferim autoritatilor nationale mai multe puteri pentru a elimina orice practici ilegale, oriunde exista ele”, a declarat astazi, 13 septembrie, Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, in discursul sau privind starea Uniunii.

Despre consumatorii romani si ce merita sau nu merita ei Jean-Claude Juncker nu a vorbit in mod explicit, asa cum a facut-o despre slovaci, unguri si cehi, insa ce stim este ca si in Romania exista produse alimentare care sunt diferite fata de cele din vestul Europei.

La sfarsitul lunii iulie 2017, Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a prezentat, intr-o conferinta de presa, rezultatele unui studiu comparativ realizat de autoritatile si specialistii din Romania, care au aratat diferente in cazul a 9 din cele 29 de probe identice prelevate din magazine din Romania si din vestul Europei.

Cea mai mare diferenta constatata intre probele de produse identice prelevate din magazinele din Romania si cele din vestul Europei s-a inregistrat in cazul produsului ”sunca de porc”. Eticheta de pe produs indica o valoare energetica de 222 kcal/100g, iar rezultatele testelor au aratat ca produsul din Romania are o valoare de 306,38 kcal/100 g, in timp ce produsul identic din Germania are 230,36 kcal/100 g.