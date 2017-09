In discursul privind Starea Uniunii, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca nu va accepta ca in unele tari din Europa oamenilor sa le fie vanduta mancare de mai slaba calitate decat in alte tari de pe Batranul Continent, ambalate si branduite identic. Juncker a mai declarat ca acum trebuie ca autoritatile nationale sa fie echipate cu puteri mai mari pentru a elimina orice practici ilegale, oriunde ele exista.

”Intr-o Uniune a egalilor, nu pot exista consumatori de mana a doua. Nu voi accepta faptul ca in unele tari din Europa oamenilor le e vanduta mancare de mai proasta calitate decat in alte tari, in ciuda faptului ca ambalajele si brandingul sunt identice. Slovacii nu merita sa aiba mai putin peste in produsele din peste (Slovaks do not deserve less fish in their fish fingers – in original, n.red.). Ungurii nu merita mai putina carne in mancarurile lor sau cehii mai...