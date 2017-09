De sambata, au loc ultimele lucrari de modernizare a instalatiilor de control-acces la metrou, iar acestea vor fi facute in statiile Pantelimon si Basarab 1, care vor fi inchise pana marti, 19 septembrie, potrivit News.ro.

"Pentru statia de metrou Pantelimon, ca si in cazul celorlalte statii cu un singur acces, Metrorex a informat autoritatile locale si RATB cu privire la desfasurarea proiectului de modernizare si a solicitat sprijin pentru preluarea calatorilor cu ajutorul transportului in comun de suprafata”, a precizat Metrorex.

RATB a anuntat ca pentru preluarea fluxurilor de calatori din zona statiei de metrou va infiinta linia naveta 646, care va functiona intre terminalele "Republica" si "Soseaua Dudesti-Pantelimon”.

Autobuzele vor circula pe traseul: Soseaua Dudesti-Pantelimon, Soseaua Garii Catelu, Soseaua Pantelimon, cu intoarcere in rondul Granitul, apoi pe Soseaua Pantelimon, Soseaua Garii Catelu, Soseaua Dudesti- Pantelimon. Mijloacele de transport vor opri in statiile corespunzatoare liniilor 246 si 400, precum si in statia nou infiintata "Metrou Pantelimon”, amplasata pe Soseaua Garii Catelu, inainte de intersectia cu Soseaua Dudesti- Pantelimon, potrivit RATB

Lucrarile de modernizare a sistemului de acces in 41 de statii de metrou - care se incheie in 19 septembrie - includ inlocuirea turnichetilor cu porti batante care faciliteaza accesul calatorilor la metrou si evacuarea rapida in cazul unor situatii de urgenta.

Potrivit Metrorex, dupa implementarea noilor porti batante in toate statiile de metrou, acestea vor fi dotate, pe langa sistemul de citire a benzii magnetice pentru cartele, si cu un sistem de citire a cardurilor contactless. De asemenea, Metrorex va achizitiona 139 de automate de vandut cartele prevazute sa dea rest si sa functioneze cu sistem POS.

Proiectul de modernizare a sistemului de control - acces este finantat din fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 si este in valoare de 149,7 milioane de lei, fara TVA.

Sursa foto: Radu Bercan / Shutterstock.com