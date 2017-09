Primaria Timisoara va construi un pod peste raul Bega si o pasarela pentru pietoni si biciclisti, dupa un proiect care i-a fost donat de un dezvoltator imobiliar. Podul va avea cate doua benzi pe sens si este primul realizat in Timisoara in ultimii 50 de ani. Doar proiectarea a costat peste 150.000 de euro, inca nefiind realizate studiile care sa estimeze costul lucrarilor.

Dezvoltatorul imobiliar Ovidiu Sandor a realizat proiectul pentru o pasarela pentru pietoni si biciclete, dar si pentru un pod rutier cu cate doua benzi pe sens, ambele peste Canalu,l Bega. Proiectarea podului si a pasarelei, precum si a amaneajarii din jurul acestora a costat peste 150.000 de euro. Documentele vor fi donate Primariei Timisoara care va realiza investitiile, dupa ce va organiza o licitatie in cadrul careia se va stabili si pretul de construire, informeaza News.ro.

Podul care va traversa Bega va avea cate doua benzi pe sens, fiind primul pod care se va construi in ultimii 50 de ani in Timisoara.

In acelasi timp, pasarela include un amfiteatru spectaculos ce coboara la raul Bega. De asemenea, se va pune un accent deosebit pe iluminatul pe timp de noapte. Proiectul pasarelei este semnat de arhitectul timisorean Bogdan Zaha, care profeseaza la Viena.

Proiectarea tehnica a podului si a pasarelei este realizata de SSF, o companie timisoreana care proiecteaza poduri in Germania si Romania, intregul proiect propus fiind realizat de specialisti timisoreni.

“Traversam o perioada prolifica pentru oras, am angajat si continuam sa angajam mari proiecte, atat noi, administratia publica, cat si mediul privat, respectiv unele proiecte le facem impreuna, proiecte care vor transforma in bine, vor moderniza radical Timisoara. Deja putem spune ca Timisoara de maine a inceput sa-si arate fata. Salutam in mod deosebit colaborarea cu dezvoltatorul ISHO care se materializeaza intr-un proiect public-privat de anvergura ce poate servi drept exemplu pentru alte investitii”, a declarat primarul Timisoarei, Nicolae Robu, intr-o conferinta de presa in care a fost prezentat proiectul.

Dezvoltatorul asigura si finantarea proiectarii inelului II de circulatie din Timisoara care porneste de la strada Baader si ajunge pana la sensul giratoriu de pe strada Pestalozii, proiect pe care il doneaza apoi Primariei Timisoara in vederea licitarii lucrarilor si implementarii.

”Venim cu o propunere pentru o utilitate publica care sta in picioare oriunde in Europa, atat din punct de vedere functional, cat si estetic, in deplina armonie cu dezvoltarea urbana din zona, data de proiectul imobiliar multifunctional ISHO. Colaborarea noastra cu biroul de arhitectura Andreescu si Gaivoronschi e deja bine cunoscuta, dar ne bucura, totodata, noua colaborare cu arhitectul pasarelei, Bogdan Zaha, al carui parcursul profesional include o perioada de sase ani petrecuta in prestigiosul birou de arhitectura Zaha Hadid, recunoscut international pentru lucrarile emblematice din mai multe metropole ale lumii”, a declarat Ovidiu Sandor.

Podul este proiectat ca fiind o tema muzicala, a explicat arhitectul Vlad Gaivoronschi.

„Tema a fost de a realiza parapetii de protectie care il fac sa fie perceput ca o sculptura care se fragmenteaza. E ca o tema muzicala, iar farurile vor avea un rol important la lasarea serii”, a declarat Vlad Alexandru Gaivoronschi, arhitectul care a creat proiectul podului peste Bega.

Potrivit primarului nicolae Robu, licitatia pentru aceasta constructie ar putea demara cel tarziu la inceputul anului viitor, iar executia s-ar finaliza in anul 2020.

Sursa foto: Pixabay.com