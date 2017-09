Evenimentul "Biblioteca pentru Pop" este anuntat pentru marti in Piata Victoriei, participantii urmand sa aduca o carte, solicitand demisia lui Liviu Pop din functia de ministru al Educatiei. Organizatorii isi motiveaza actiunea invocand scandalul manualelor scolare si "gravele probleme de background profesional" ale ministrului, solicitand sindicatelor din educatie si asociatiilor de parinti sa lise alature. Evenimentul se va desfasura pe tot parcursul zilei, incepand de la ora 9.00, iar cartile stranse vor fi donate "unor scoli pe care subfinantarea le-a adus in situatia de a nu avea o biblioteca".

"Hai sa ii ducem o carte lui Pop si sa ii cerem demisia! Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, a bulversat intregul sistem de invatamant romanesc. Milioane de copii si de parinti au privit, in ultimele saptamani, cum deciziile halucinante ale lui Pop duc scoala romaneasca spre haos complet. Cea mai recenta masura care a dat peste cap Educatia din Romania a fost ordinul de ministru privind interzicerea materialelor auxiliare, care a proivocat situatii aberante: parintii s-au plans ca elevii sunt perchezitionati in ghiozdane, profesorii ca nu mai au cum sa predea la clase, Gazeta Matematica a fost considerata interzisa in scoli iar soarta examenelor din acest an scolar a devenit incerta. Din ”palmaresul” ministrului Pop mai amintim: Manualul Unic la clasa a cincea, Manualul de Sport, convingerea ca, desi in Romania Educatia e gratuita, asta inseamna doar ca elevii nu platesc, nu si parintii lor", scrie pe pagina de Facebook a evenimentului, potrivit News.ro.

De asemenea, organizatorii argumenteaza ca "societatea romaneasca a putut remarca faptul ca Educatia a ajuns sa fie condusa de o persoana cu grave probleme de background profesional si chiar si de exprimare: gafele legate de ”genunche” si ”cu cati i se scrie cuvantul «copiii» fac parte deja din biografia publica a domnului Pop".

Scopul actiunii este ca guvernantii sa pretuiasca stiinta de carte, iar impostura, complicitatea si lasitatea sa nu mai guverneze sistemul de invatamant.

"Vom transmite acest lucru intregului Guvern, in Piata Victoriei, printr-un gest simbolic: daruindu-le, fiecare, cate o carte. Orice carte, pentru ca nu dorim sa traim intr-o tara in care un material didactic sau o opera literara sa poata interzise. Daca doriti, puteti scrie si o dedicatie pentru domnul Pop, poate va reusi sa inteleaga mai bine mesajul. Si sa inteleaga ca haosul pe care l-a provocat este prea mare si e timpul sa isi dea demisia", spun organizatorii, exprimandu-si speranta ca Guvernul, prin Ministerul Educatiei, va dona cartile colectate "unor scoli pe care subfinantarea le-a adus in situatia de a nu avea o bliblioteca in care copiii sa gaseasca tot ce au nevoie".

Sursa foto: Alex Tudor/Agerpres