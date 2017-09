Cinci persoane au murit si 62 au fost ranite in judetele Timis, Arad, Hunedoara si Bistrita-Nasaud, in urma furtunilor care au dobarat copaci si au smuls acoperisuri. Mai multe spitale, scoli, dar si blocuri au ramas fara acoperis, fiind avariate mai multe masini. Zeci de localitati sunt fara curent electric, intervenindu-se pentru indepartarea efectelor furtunilor. In judetul Maramures, mai multi turisti sunt blocati in telescaun.

Potrivit unui bilant provizoriu transmis de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU si citat de News.ro, furtunule au provocat probleme in mai multe judete ale tarii. In Timis, patru persoane au decedat iar 48 au fost ranite, fiind vorba despre 42 de adulti si sase copii.

De asemenea, pompierii militari au intervenit pentru degajarea a 53 de copaci cazuti pe carosabil, imobile sau autoturisme si pentru indepartarea stalpilor de electricitate doborati din cauza vantului puternic. Pentru gestionarea cu eficienta a situatiilor inregistrate, la nivelul judetului a fost activata grupa operativa, iar personalul de interventie a fost suplimentat. Totodata, a fost activat Centrul Judetean de Coordonare si Conducerea Interventiei din care fac parte membri ai structurilor din subordinea MAI si reprezentanti ai institutiilor cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta.

In judetul Arad, din cauza vantului puternic, 11 persoane au fost ranite, iar o alta, in varsta de 58 ani, a fost lovita de un copac si a decedat. In Maramures, mai multe persoane au ramas blocate in telescaun, la Suior.

”Echipaje de pompieri maramureseni sunt in zona pentru a sprijini actiunile de deblocare si acordarea sprijinului persoanelor aflate in dificultate”, anunta IGSU. In judetul Bihor, vantul puternic a generat probleme cu alimentarea electrica in 45 de localitati, iar echipe specializate au fost mobilizate in teren pentru remedierea situatiei in cel mai scurt timp. Pana la acest moment, nu s-au semnalat victime.

In judetul Cluj, s-au semnalat efecte in localitatea Huedin. ”Acum se face evaluarea preliminara. S-a intervenit pentru rezolvarea problemelor la Spitalul de Urgenta si Institutul Cardio privind electricitatea”, anunta IGSU.

In judetul Alba este in curs de realizare evaluarea pagubelor. In judetul Hunedoara, o femeie, in varsta de 63 de ani, a fost ranita in parcarea hipermarketului din Deva de elementele desprinse dintr-un panou publicitar.

”Femeia a fost preluata de un echipaj SAJ, in stare stabila, constienta si a fost transportata la UPU Deva. In plus, au fost dislocate de vant cinci acoperisuri de blocuri si case din Deva, trei din municipiul Hunedoara”, precizeaza IGSU. Acoperisurile altor aproximativ 60 de case din Lapugiu au fost afectate. Mai multi copaci rupti de vant au cazut pe DN 7 , in localitatea Lesnic, precum si pe DJ 700 A, in Bretea Mureseana, unde circulatia se desfasoara cu restrictii de viteza.

In Bistrita-Nasaud, doua persoane au fost ranite de caderile de copaci, iar acoperisul Spitalului din Beclean a fost afectat de vantul puternic. In toate judetele vizate de avertizarile meteorologice, echipajele de interventie realizeaza evaluarea preliminara a situatiei din teren, iar in cazul in care va fi nevoie vor interveni in sprijinul cetatenilor si administratiei publice locale.

”Din ordinul inspectorului general al IGSU, echipaje operative din judetele care nu se afla sub incidenta codurilor de vreme rea, sunt pregatite pentru dislocarea in sprijinul comunitatilor afectate si fortelor de interventie”, mai anunta IGSU. Mai multe judete din tara au fost, duminica, sub cod portocaliu sau galben de vreme rea, inregistrandu-se furtuni si rafale de vant de peste o suta de kilometri la ora.