Poarta de intrare in Timisoara, care in urma furtunii de duminica a cazut peste un autoturism si a ucis un tanar de 24 de ani, a fost reparata de Primaria municipiului, in 2015, cu 56.000 de euro.

In urma furtunii de duminica dupa-amiaza, poarta de intrare in municipiul Timisoara, dinspre Lugoj, a fost luata de vantul puternic, care a batut cu peste 90 de kilometri pe ora si a cazut peste o masina in care se afla un tanar de 24 de ani. El a decedat pe loc in urma incidentului, potrivit News.ro.

Poarta de la intrarea in oras a fost amenajata de Primaria Timisoara in vara anului 2015. Muncitorii firmei Stareto, careia i-a fost incredintata lucrarea, au demolat structura veche a portii, au facut interventii pe consolele verticale, dar si pe grinda metalica orizontala. Lucrarea a costat 56.000 de euro, din care o mica parte, aproximativ 4.500 de euro, a reprezentat o sponsorizare, potrivit datelor transmise News.ro, luni, de catre Primaria Timisoara.

Tanarul care a murit lovit de poarta se numeste Vlad Baici si avea 24 de ani. Era student la Medicina Dentara in anul sase. A copilarit in satul Cerceteaz, care apartine de comuna Giarmata. Mama baiatului este angajata la Spitalul Judetean din Timisoara.

Primarul Nicolae Robu nu a putut fi contactat pentru a comenta situatia.

Sursa foto: Agerpres / Constantin Duma