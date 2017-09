Poarta de intrare in Timisoara, care in urma furtunii de duminica a cazut peste un autoturism si a ucis un tanar de 24 de ani, a fost reparata de Primaria municipiului, in 2015, cu 56.000 de euro.

In urma furtunii de duminica dupa-amiaza, poarta de intrare in municipiul Timisoara, dinspre Lugoj, a fost luata de vantul puternic, care a batut cu peste 90 de kilometri pe ora si a cazut peste o masina in care se afla un tanar de 24 de ani. El a decedat pe loc in urma incidentului, potrivit News.ro. Poarta de la intrarea in oras a fost amenajata de Primaria Timisoara in vara anului 2015. Muncitorii firmei Stareto,...