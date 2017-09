Dupa ce a fost anuntat cod galben de furtuna in Bucuresti au inceput sa circule in mediul online diverse mesaje precum: "Nu se doreste creare de panica, dar situatia ciclonului e mult mai grava decat s-a anuntat oficial". wall-street.ro a contactat departamentul IGSU pentru a afla daca aceste mesaje pot fi adevarate si a constatat ca sunt false. IGSU recomanda sa ne pastram calmul si sa asteptam anunturi oficiale.

"Meteorologii au emis din nou cod portocaliu de furtuna pentru judetele Dambovita, Prahova, Vrancea, Buzau si Bacau. Avertizarea intra in vigoare astazi, 20 septembrie, incepand cu ora 16.00, si va dura pana joi, 21 septembrie, ora 6.00. In Bucuresti, intervalul critic va fi de miercuri de la ora 20 pana joi, la ora la 3 dimineata", scrie IGSU pe Facebook.

Cum ne pregatim pentru aceasta vreme extrema?

Potrivit IGSU, au fost dispuse masuri pentru interventia in sprijinul populatiei care poate fi afectata de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase, scrie News.ro.

”Pentru asigurarea actiunilor preventive la nivelul comunitatilor, au fost instiintate asupra atentionarii toate comitetele locale pentru situatii de urgenta ale localitatilor aflate sub incidenta codurilor de vreme rea. Totodata, la nivelul unitatilor subordonate IGSU din judetele vizate, peste 4.000 de pompieri cu 1.000 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor publice locale”, anunta IGSU.

Pentru eficientizarea misiunilor de raspuns in judetele aflate sub avertizare de cod portocaliu, din ordinul inspectorului general al IGSU, vor fi dislocate detasamente operative formate din cate zece pompieri de la judetele invecinate.

Astfel, in sprijinul pompierilor din Bacau vor interveni cei din Vaslui, la Buzau cei de la Tulcea, la Vrancea cei din Galati, la Dambovita cei din Bucuresti-Ilfov si la Prahova, cei din Calarasi.

Pentru evitarea producerii unor situatii de urgenta care pot afecta viata si bunurile, pompierii recomanda cetatenilor ca pe timpul caderilor de grindina sau a descarcarilor electrice, sa se adaposteasca in locuinte sau alte spatii care le asigura protectia si sa deconecteze aparatura casnica.

De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vantul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza in zone ferite, la distanta fata de copaci sau stalpi de electricitate.

”Avand in vedere posibilitatea averselor cu caderi semnificative de apa, recomandam populatiei din zonele vizate de avertizari sa ia masuri pentru curatarea santurilor si rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuarii normale a apelor pluviale”, anunta IGSU.

Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferica deosebit de accentuata pentru judetele Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea si Bacau. Cantitatile de apa vor atinge si depasi 70 de litri pe metru patrat. Restul tarii, cu exceptia judetelor Constanta si Tulcea, vor fi sub cod galben de furtuni cu averse torentiale, caderi de grindina si descarcari electrice.

Potrivit meteorologilor, de miercuri, de la ora 11.00, pana joi la ora 21.00, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, caderi de grindina si descarcari electrice.

”In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 25... 30 l/mp si cu precadere in nord-vestul tarii si in zona Carpatilor Occidentali pe arii restranse 50...60 l/mp”, anunta meteorologii.

Potrivit acestora, temporar, vantul va avea intensificari cu viteze care la rafala vor atinge 55...60 km/h, iar in timpul ploilor vor fi rafale de peste 65...70 km/h si vijelii.

Fenomenele meteo periculoase sunt asteptate in toata tara, mai putin i judetele Tulcea si Constanta, singurele care nu intra sub averttizarea meteorologilor.

Totodata, a fost emisa o avertizare fost emisa o avertizare cod portocaliu pentru instabilitate atmosferica deosebit de accentuata si cantitati de apa importante pentru judetele Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea si Bacau.

De miercuri, de la ora 16.00, pana joi, ora 10.00, ”instabilitatea atmosferica va fi deosebit de accentuata si pe arii extinse se vor inregistra cantitati importante de apa cuprinse, in general, intre 50 si 70 l/mp”.

