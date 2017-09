Efectul furtunii se vede si asupra tarifelor din aplicatiile de ride-sharing, care au sarit in aer dupa ce codul galben de furtuna anuntat miercuri pentru Bucuresti a creat agitatie in randul populatiei. Temerile au fost amplificate si de mai multe mesaje din social-media prin care se anunta ca intensitatea furtunii ar fi mult mai mare, insa autoritatile nu ar anunta acest lucru din cauza ca nu vor sa creeze panica in randul cetatenilor.