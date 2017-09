Potrivit municipalitatii, sambata va fi reluata circulatia pe Soseaua Pantelimon, pe tronsonul cuprins intre Bd. Chisinau si Soseaua Vergului, dupa finalizarea lucrarilor edilitare care au durat mai bine de patru ani.

Astfel, Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va reinfiinta linia de tramvaie 55, care va functiona intre statiile Granitul si Piata Sf. Vineri, pe traseul Sos. Pantelimon, Sos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Cal. Calarasi, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri.

De asemenea, linia de autobuze 655 se desfiinteaza.

Primaria Capitalei mai precizeaza ca statia Spitalul Pantelimon, corespunzatoare liniilor de autobuze 104, 243 si N102, spre centru, va fi reamplasata in alveola situata dupa trecerea pentru pietoni din zona accesului catre Spitalul Sf. Pantelimon.

In plus, RATB va suspenda si linia de tramvai 5 si va introduce linia naveta de autobuz 605, care va circula intre terminalele Complex Comercial Baneasa si Piata Sf. Vineri, pe traseul Sos. Bucuresti-Ploiesti, Bd. Aerogarii, Str. Aviator Serbanescu, Str. Barbu Vacarescu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Vasile Lascar, Str. Armand Calinescu, Str. Paleologu, Calea Mosilor, Str. Sf. Vineri.

Autobuzele vor opri, astfel, pe Sos. Bucuresti-Ploiesti, in statiile corespunzatoare liniilor 131, 149, 261, 335, pe Bd. Aerogarii, in statiile comune liniilor 112, 301, pe Str. Av. Serbanescu si Str. Barbu Vacarescu, in statiile nou infiintate Pasaj Baneasa, Maguricea, Sos. Pipera, Muzeul Aviatiei, Bd. Lacul Tei si Sos. Stefan cel Mare, precum si in cele comune cu liniile 182 si 282, pe Str. Tunari si Str. Alecu Russo, in statiile nou infiintate Teatrul Metropolis si Sos. Stefan cel Mare (sens periferie), respectiv in statia Teatrul Metropolis comun cu linia 135 (sens centru), pe Str. Vasile Lascar si Str. Armand Calinescu comun cu tramvaiele liniei 16, precum si in statia nou infiintata Batistei (sens periferie), pe Str. Paleologu in statia nou infiintata Bd. Carol I (sens periferie), pe Calea Mosilor in noile statii Hristo Botev, Piata Sf. Gheorghe, respectiv Sfanta Vineri (sens periferie), iar la terminalul Piata Sf. Vineri, in cele corespunzatoare liniei 385.