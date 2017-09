Meteorologii au emis astazi o noua informare de vreme rea, cu ploi si intensificari ale vantului in mare parte a tarii, pana la ora 23.00. La munte, se vor inregistra lapovita si ninsoare, scrie News.ro.

Informarea meteorologica emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) este valabila sambata, intre orele 10.00-23.00, interval in care vor fi ploi si intensificari ale vantului.

Astfel, potrivit ANM, in zonele de munte, in Transilvania, Maramures, Crisana si Banat si pe arii restranse in Moldova si Dobrogea va ploua, iar cantitatile de apa pot depasi 20-25 de litri pe metru patrat si, izolat, 30 de litri pe metru patrat.

De asemenea, la munte la peste 2000 de metri altitudine, se vor inregistra lapovita si ninsoare.

Vantul va avea intensificari temporare cu viteze de 45 - 55 kilometri la ora in vestul si in sud-vestul tarii, dar, izolat, si in restul tarii, iar pe creste rafalele vor depasi 65 -70 kilometri la ora.

Conform meteorologilor, vremea va fi rece pentru aceasta perioada in toata tara, dar mai ales in regiunile intracarpatice, unde valorile maxime ale temperaturii aerului se vor situa, in general, intre 14 si 18 grade.

