Jucatoarea Simona Halep, locul 2 mondial, va evolua, marti, in turul doi la simplu la turneul de la Wuhan si in prima runda la dublu, scrie News.ro.

La simplu, Halep va evolua cu Daria Kasatkina, locul 31 WTA, in al treilea meci de pe terenul central, in jurul orei 11.00.

Halep va juca si la dublu, alaturi de Monica Niculescu. Cele doua vor intalni perechea Sorana Cirstea/Jelena Ostapenko, in ultimul meci de pe terenul doi.

Si Sorana Cirstea va juca la simplu, in turul 1, in compania chinezoaicei Qiang Wang, locul 55 WTA, meciul fiind al doilea de pe terenul 1, in jurul orei 12.00.

