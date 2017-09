Familiile si persoanele singure care utilizeaza in cadru imobilelor energie termica furnizata in sistem centralizat beneficiaza de ajutoare de incalzire a locuintei de la Stat, potrivit prevederilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 cu privire la masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, daca nu isi pot permite plata integrala a cheltuielilor de intretinere. Solicitarile de ajutoare de incalzire pot fi depuse insa cel tarziu pana pe data de 15 octombrie anul curent.