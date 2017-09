O profesoara de la Scoala Gimnaziala "Octavian Goga” din municipiul Deva a ajuns la spital, dupa ce o parte din tavanul unei clase s-a prabusit in timpul cursurilor. In urma incidentului, peste 300 de elevi au fost mutati intr-o alta cladire, potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean Scolar Hunedoara. Intre timp, Liviu Pop, Ministrul Invatamantului, a ales sa investeasca in manuale de sport si sa interzice auxiliare, in loc sa rezolve probleme mult mai stringente.

Incidentul s-a petrecut la Colegiul Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu”, structura Scoala Gimnaziala „Octavian Goga” din municipiul Deva, care functioneaza in patru cladiri.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Hunedoara, Cristina Bauman, a declarat, miercuri, pentru News.ro ca incidentul a avut loc marti, in impul unei ore de curs.

”Ieri (marti – n.r.), in jurul orei 12.30, in timpul unei ore de curs, a cazut o bucata de tencuiala din tavanul clasei, peste doamna profesoara. Tencuiala s-a desprins de pe un diametru de aproximativ 1,5 metri, in fata clasei, fara a afecta elevii, care au fost evacuati din sala de clasa si au continuat programul scolar intr-o alta sala. Tot in cursul zilei de ieri, echipe mixte de la unitatea de invatamânt si de la Primaria Deva au verificat cladirea care are o vechime de 40 de ani si au constatat ca aceasta necesita reparatii capitale”, a declarat Cristina Bauman.

Conform sursei citate, profesoara a suferit un traumatism cranian si o lovitura la bratul drept. Ea a primit ingrijiri de la personalul medical din scoala, apoi a fost preluata de o ambulanta si transportata la Spitalul Judetean din Deva. Profesoara a fost supusa mai multor investigatii medicale, iar ulterior a fost lasata sa plece acasa.

Reprezentantul Inspectoratului Scolar Hunedoara a mai spus ca 325 de elevi de la ciclul primar si gimnazial au fost mutati in alte spatii.

Un incident similar a avut loc in luna mai, la Scoala Gimnaziala Ion I. C. Bratianu din Sectorul 5 al Capitalei, unde plafonul din rigips s-a prabusit pe holul de la etajul al doilea al cladirii.