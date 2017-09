Hefner a fondat revista Playboy in 1953 cu doar 600 de dolari, urmand ca mai apoi sa se imprumute de inca 1000 de dolari de la mama sa pentru a investi in proiectul sau. Anuntul ca acesta a trecut in nefiinta a iscat numeroase reactii in social-media. Multi internauti s-au intrebat daca Hugh Hefner s-a dus intr-un loc mai bun, avand in vedere viata pe care a trait-o pe Pamant. Va prezentam mai jos 10 citate motivationale ale filantropului Playboy, conform Entrepreneur.com.

1. “Una dintre cele mai mari ironii din societatea noastra este ca celebram libertatea, apoi limitam partile vietii in care ar trebui sa fim cei mai liberi”

2. “Cu cat lasi societatea si persoanele din jurul tau sa te defineasca, cu atat reprezinti mai putin pentru ei.”

3. “O mare parte din viata mea a fost ca un vis adolescentin. Viata pe care am inventat-o pentru mine a fost cea a unui tanar, pe modelul Peter Pan, care a avut tot ce si-a putut dori”

4. " Ma inconjor mereu cu femei frumoase pentru a ma pastra tanar"

5 "O multime de oameni isi traiesc viata fara sa inteleaga ca este vina lor daca lucrurile nu merg atat de bine pe cat ar trebui"



6. Daca nu i-am fi avut pe Fratii Wright, tot ar fi existat avioane. Daca nu s-ar fi nascut Edison, tot ar fi existat lumina electrica. Daca nu ar fi exista Hugh Hefner, tot am fi facut sex, dar poate ca nu ne-am fi bucurat de el la fel de mult. Deci, lumea ar fi putin mai saraca."

7. „Cea mai buna replica a mea de agatat: Numele meu este Hugh Hefner.”

8. “Traieste in prezent, gandeste-te la viitor si fii conectat la trecut – modul acesta de viata ma face sa ma simt intreg.”

9 “Cred ca retragerea din activitate este primul pas catre mormant.”

10. "Viata este prea scurta pentru a trai visul altcuiva."



