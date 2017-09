Caminele private sunt mereu o optiune pentru studentii care nu au primit camere de camin de la stat sau pentru cei care vor sa stea in conditii mai bune. Preturile nu sunt deloc de neglijat si difera in functie de tipul camerei, de numarul de persoane si de zona in care se afla campusul.

Studentii s-au intors in Bucuresti si pun la punct ultimele pregatiri pentru noul an universitar. Cei care prefera caminele private studentesti, care ofera conditii mult mai bune de cazare fata de cele de stat, au de ales dintre cateva campusuri. Am selectat pentru tine cele mai populare camine private. Vezi mai jos ce tarife au si cum arata camerele.

Camine private in Bucuresti: Cum arata si cat costa cazarea?

Camin studentesc privat West Gate Studios

West Gate Studios este unul dintre cele mai mari campusuri private din Bucuresti. Se afla in cartierul Militari, pe Bulevardul Preciziei, nr. 24, in apropierea statiei de metrou Preciziei. Campusul are peste 900 de garsoniere si apartamente cu doua camere si are o capacitate de peste 1.800 de locuri, potrivit datelor furnizate pe westgatestudios.ro.

FOTO: westgatestudios.ro

Tinerii care locuiesc in campusul West Gate Studios au parte de mai multe facilitati: sali de studiu, biblioteca moderna, clinica medicala, restaurant, supermarket, farmacie, curatatorie, teren de tenis, sala de fitness, cafenea si club, spatiu multifunctional, terasa cu gratare, sala de evenimente, parcare interioara si exterioara, spatiu pentru depozitarea bicicletelor.



Un loc intr-o garsoniera costa, pe luna, intre 160 si 190 de euro. Tariful pentru o garsoniera intreaga variaza intre 320 de euro si 380 de euro. Inchirierea unui apartament pe luna costa putin peste 500 de euro.

FOTO: westgatestudios.ro

Tariful de cazare include chiria lunara, costurile utilitatilor, costurile pentru mentenanta tehnica, costurile pentru serviciile de intretinere a infrastructurii IT, costurile pentru paza, curatenie, costurile pentru gestionarea deseurilor menajere si servicii de dezinsectie si deratizare.

Camerele sunt complet mobilate si echipate, au baie proprie cu dus, internet. Imobilele si caile de acces sunt supraveghere video permanenta si exista paza non-stop. Poti sa iti rezervi online AICI.

Camin studentesc privat ARCCA

ARCCA are camine private in doua zone din Bucuresti, Vitan si Pajura. Vitan Village se afla pe Bulevardul Energeticienilor, in sectorul 3 din Bucuresti. Camerele sunt mobilate, au baie proprie, bucatarii cu electrocasnice, sali de lectura, conexiune internet prin cablu si Wi-Fi, potrivit site-ului de prezentare. De asemenea, in interiorul campusului exista un restaurant, un magazin alimentar, un teren de sport multifunctional, o spalatorie-uscatorie. Tinerii beneficiaza de transport gratuit la metrou Dristor si parcare gratuita, in limita locurilor disponibile.

FOTO: arcca.ro

O camera dubla standard in campusul Vitan Village costa 155 de euro/luna. O camera dubla premiun costa 160 de euro/luna, iar o camera dubla premium plus costa 185 de euro/luna. Pentru o camera single premium plus, o persoana trebuie sa scoata din buzunar 310 euro/luna, in vreme ce pentru o camera single standard costa 275 de euro/luna. O camera tripla standard costa 120 de euro/luna, iar una tripla premium costa 135 de euro. Tariful de setup este 110 euro si s schita o singura data, la incheierea contractului.

Al doilea campus ARCCA, Pajura Garden , este localizat pe strada Pajura din sectorul 1. Are camere modern mobilate, baie proprie, acces la bucatarie cu electrocasnice, acces la sala de lectura, conexiune internet prin cablu si WI-FI. Alte facilitati: spalatorie-uscatorie si parcare gratuita, in limita locurilor disponibile.

FOTO: arcca.ro

O camera single in campusul Pajura Garden costa 300 de euro/luna, o camera dubla costa 175 de euro/luna, iar tariful pentru o camera tripla este de 130 de euro/luna. Tariful setup este de 110 euro. Acesta se plateste o singura data, la incheierea contractului.

Camin studentesc privat Carpex

Caminul privat Carpex este situat in centrul Bucurestiului, in apropierea Universitatilor Dimitrie Cantemir, Nicolae Titulescu si Titu Maiorescu. Campusul dispune de 220 de camere, fiecare camera fiind echipata cu mobilier nou si baie proprie, potrivit site-ului de prezentare.

FOTO: carpex.ro

Cei care sunt interesati de un loc in campusul Carpex au de ales intre camere cu doua paturi si camere cu un pat. Taxa de cazare se va plati lunar, intotdeauna in avans. Taxa de cazare este de 550 lei/ luna pentru un loc in camerele cu doua paturi, si de 900 lei/ luna pentru camerele cu un singur pat. La semnarea contractului, studentul va plati o garantie egala cu valoarea unei taxe de cazare. Bucatariile sunt complet echipate, iar fiecare persoana dispune de un dulap pentru depozitarea vaselor.

Camin studentesc privat Mihai Bravu

Caminul privat Mihai Bravu se afla pe strada Stiubei din sectorul 3. Aceste are camere pentru 2, 3, 4 si 6 persoane, potrivit site-ului de prezentare. Chiria lunara pentru camera de 6 persoane este de 350 de lei pentru o persoana. Pentru camera cu 4 persoane, chiria lunara este de 400 de lei/ persoana. Chiria lunara pentru camera de 3 persoane este de 420 de lei/persoana, iar pentru camera de 2 persoane, chiria este de 450 de lei/persoana. In costurile chiriei intra si intretinerea.

FOTO: caminmihaibravu.ro

Bucatariile sunt complet mobilate si utilate.

FOTO: caminmihaibravu.ro

Camin studentesc privat Campus Est

Campus Est are doua camine private (Campus Est 1 si Campus Est 2) situate pe strada Popa Lazar, in apropierea Pietei Obor. Campus Est are o capacitate de cazare de pana la 210 de persoane. Tinerii interesati de un loc de cazare pot alege intre o camera single sau camera dubla. Fiecare camera are baie proprie, televizor, aer conditionat si frigider, se arata pe site-ul de prezentare.

Chiria lunara pentru camera single de 15 mp costa intre 219 de euro si 282 de euro, in functie de perioada pentru care se face rezervarea. Camera dubla de 15 mp are preturi cuprinse intre 150 de euro si 192 de euro. Chiria pentru camera single de 20 mp variaza intre 267 de euro si 345 de euro, in vreme ce chiria pentru camera dubla de 20 mp este cuprinsa intre 180 de euro si 234 de euro.

FOTO: campusest.ro

Chiria lunara pentru un apartament de o persoana (40 de mp) variaza intre 380 de euro so 495 de euro, iar pentru un apartament de doua persoane (tot 40 de mp), chiria este cuprinsa intre 220 de euro si 286 de euro. Nu se plateste nimic suplimentar pentru electricitate, caldura, apa, gunoi, parcare, cablu TV si internet.

Camin privat in Timisoara: Cat costa si ce facilitati ofera studentilor

Rebreanu Residence Timisoara se afla pe Bulevardul Liviu Rebreanu. Camerele dispun de facilitati precum: televizoare, acces la internet nelimitat, cablu TV, cabina de dus cu hidromasaj, frigider pentru depozitarea la rece a bauturilor si mancarurilor tale preferate, mobilier nou si multe alte facilitati care te vor face sa ramai la noi cat mai mult posibil, potrivit site-ului de prezentare.

FOTO: cazarerebreanu.ro

Chiria lunara pentru o camera single este de 150 de euro/persoana. Tariful pentru o camera double base, pentru o camera double plus si pentru un double extra este de 180 de euro, la care se adauga cheltuielile aferente. Chiria pentru o camera tripla este de 200 de euro, plus cheltuieli aferente.

