Mai multi angajati din domeniul medical, precum medici si asistente, se muta dintr-o tara in alta decat in cazul oricarei alte profesii din UE, iar fluxul este, de cele mai multe ori, de la est la vest, adica din tarile mai sarace catre cele mai bogate. Analiza arata ca exodul cadrelor medicale este mai pronuntat in estul si sudul Europei, astfel incat tarile din regiune, inclusiv Romania, pregatesc practic medici pentru vecinii lor mai bogati, scrie News.ro.

Pregatirea medicilor este un proces lung si costisitor, insa nu fiecare tara isi poate recompensa la fel absolventii. Cheltuielile pentru sistemul medical pe cap de locuitor variaza drastic intre statele membre UE, de la 816 euro in Romania, la peste 4.000 de euro in Luxemburg, Germania si alte tari occidentale.

Iar medicii si asistentele se orienteaza catre locurile unde sunt mai muti bani. Un studiu realizat in Estonia cu putin inainte de aderarea la UE, in 2004, arata ca mai multe de jumatate dintre cei 17.749 de angajati din sistemul medical luau in calcul posibilitatea de a munci in strainptate.

Tara avea 4.312 medici in 2004: peste 1.800 de medici au aplicat de atunci pentru acreditare in strainatate. Situatia este drastica si in Romania, tara care a pierdut jumatate dintre medici in perioada 2009-2015. La cativa ani dupa ce Polonia a aderat la UE, peste 60% dintre studentii in anii cinci si sase la Medicina intentionau sa lucreze in strainatate. Slovacia a avut aproximativ 15.000 de medici cand a aderat la blocul comunitar, in 2004, insa 3.800 au aplicat sa plece de atunci.

Migratia catre vest, in special a tinerilor, are loc intr-o perioada in care varsta medie a medicilor din UE este in crestere. Mai mult de unul din trei medici din UE aveau 55 de ani sau mai mult in 2014. Pana in 2020, acest fenomen va face ca peste 60.000 de medici – 3.2% din forta de munca – sa paraseasca anual profesia, potrivit Comisiei Europene. In unele tari, pierderea medicilor si asistentelor pare sa isi faca deja simtite consecintele, atrage atentia Politico. In Romania, de exemplu, 10% din populatie spune ca nu are acces la servicii medicale.

Atunci cand este vorba despre recrutarea de asistente si medici din tarile in curs de dezvoltare, este un fapt acceptat ca statele-gazda au o responsabilitate sa nu lase fara resurse tarile de unde recruteaza. In plus, UE i-a recunoscut responsabilitatea de a apara unele state din afara blocului comunitar de o lipsa de personal medical, impunand restrictii de recrutare. Acestea nu se aplica, insa, in Uniune. Mai mult, Comisia a facut migratia mai usoara, scrie Politico.

Anul trecut, CE a lansat un program de facilitare a recrutarii pentru mai multe profesii. Mai exact, a creat un site, European Professional Card, unde angajatii din cinci domenii – asistente, farmacisti, fizioterapeuti, agenti imobiliari si ghizi montani – pot vedea ce cere fiecare stat membru si isi pot incarca acreditarile pe care le au, in schimbul unei taxe de inregistrare. Dupa ce o tara-gazda ii accepta, se pot muta oricand si incepe sa lucreze. Deocamdata programul nu este disponibil pentru medici, dar, daca va da rezultate bune pentru asistente, ar putea fi extins.

