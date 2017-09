Anchetatorii au confiscat doua tone de cannabis in urma unor perchezitii facute in judetul Mehedinti, ancheta vizand cinci persoane, intre care doi cetateni italieni, care au infiintat o cultura de cannabis pe un teren de 4.000 de metri patrati in satul Poiana Gruii. Cannabisul a fost plantat si intretinut de catre un barbat in varsta de 38 de ani, pe terenul bunicului sau, la cererea unui cetatean italian, iar plantatia era pazita in permanenta, la marginea acesteia fiind montat un cort, spun procurorii DIICOT.

Potrivit procrorilor DIICOT, in satul Poiana Gruii din judetul Mehedinti, pe o suprafata de 4.000 de metri patrasi, a fost infiintata o cultura de cannabis, plantele fiind cultivate simetric, pe 13 randuri, la o distanta de 50-60 de centimetri intre ele. Plantele, cu o inaltime de un metru si jumatate - se aflau in ultima etapa a vegetatiei inainte de recoltare, scrie News.ro.

De asemenea, pe cultura respectiva a fost gasita si o instalatie care asigura irigarea plantelor. Cannabisul a fost plantat si intretinut de catre un barbat de 38 de ani, pe terenul bunicului sau (la care locuieste fara forme legale, la cererea unui cetatean italian originar din Napoli, pentru care a lucrat in perioada 2012-2016. Pentru lucrarile de intretinere, in general curatare a buruienilor, barbatul a fost ajutat de catre tatal sau, precum si de catre alte persoane din sat pe care le-a platit cu ziua.

Pe perioada verii, barbatul a pazit in permanenta plantatia de cannabis, avand montat si un cort la marginea plantatiei, iar in prezent asigura paza din masina sa. De asemenea, procurorii au mai stabilit ca in luna iulie a acestui an barbatul a cumparat o locuinta la marginea satului Poiana Gruii, la circa 500 de metri de plantatia de cannabis, locuinta urmand sa fie folosita pentru a prelucra plantele de cannabis ce vor fi recoltate.

Vineri, procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Mehedinti impreuna cu ofiteri de politie judiciara au intervenit pentru prinderea in flagrant a cinci persoane suspectate in acest dosar, intre care doi cetateni italieni. In urma perchezitiilor, anchetatorii au ridicat aproximativ doua tone de cannabis. La sediul DIICOT au fost duse, pentru audieri, 11 persoane.

In acest dosar, procurorii fac cercetari pentru "cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc, fara drept”, si pentru "cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpararea sau detinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fara drept”.