Inceperea unui nou an universitar nu aduce cu sine doar teama si emotii pentru noii studenti si pentru cei care se apropie vertiginos de momentul in care isi vor da licenta, ci si profit pentru "caministi” din vanzarea frigiderelor pe care le-au avut in camera din caminul studentesc in care au locuit tot anul universitar precedent, a cuierelor, oglinzilor, uscatoarelor si plitelor de care nu mai au nevoie.

La caminele de stat, unii isi vand chiar si locurile, astfel ca studentii care nu se numara printre cei care au reusit sa obtina, prin indeplinirea tuturor conditiilor impuse, un loc intr-o camera de camin mai au o sansa la cumpararea acestuia de pe "piata neagra”, oferind intre 1.000 si 1.500 de lei. Pe partea cealalta, la caminele private, tarifele sunt undeva intre 525 de lei si 500 de euro pe luna, cu toate facilitatile incluse, scrie