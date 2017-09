Politistii din tara au actionat, in ultima saptamana, sub coordonarea Directiei de Politie Transporturi, pentru mentinerea sigurantei si legalitatii transporturilor. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat sanctiuni in valoare de 140.000 de lei si au confiscat bunuri in valoare de aproape 1.500.000 de lei, printre care vagoane de transport marfa, motoare si ambarcatiuni.

In perioada 22 – 29 septembrie, sub coordonarea de specialitate a Directiei de Politie Transporturi, politistii sectiilor regionale de politie transporturi au actionat pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilicite desfasurate in zona caii ferate si a statiilor de cale ferata, scrie News.ro.

Politistii au verificat peste 2.000 de trenuri de calatori si au actionat in peste 600 de gari, statii de cale ferata, aerogari, rute feroviare si navale pentru mentinerea sigurantei transporturilor. In aceasta perioada, politistii de la transporturi au efectuat 11 perchezitii domiciliare, au depistat patru persoane urmarite la nivel national, au intocmit 27 de dosare penale pentru infractiuni constatate, au confiscat 232,8 metri cubi de material lemnos si trei vagoane de transport marfa pe calea ferata, o barca, cinci motoare de ambarcatiuni si trei setci monofilament.

De asemenea, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 140.000 de lei, au fost confiscate bunuri in valoare de aproape 1.500.000 de lei si au fost ridicati in vederea confiscarii 109.630 de lei, 1.200 $ si 2.295 €. De exemplu, politistii de la transporturi din Dambovita, impreuna cu reprezentanti din cadrul Garzii Forestiere Ploiesti, au efectuat un control privind legalitatea unui transport de material lemnos format din trei vagoane.

Pentru neregulile constatate, s-a dispus confiscarea a 118 metri cubi de material lemnos in valoare de aproximativ 40.000 lei, a celor trei vagoane in valoare de 300.000 de lei si a fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 10.000 de lei. Intr-o alta cauza, in care se efectueaza cercetari privind infractiunea de folosire la autoritatea vamala a documentelor de transport sau comerciale, politistii au efectuat sase perchezitii pe raza municipiului Bucuresti, activitati in urma carora au fost ridicati pentru a fi confiscati 106.000 de lei, 1.200 de dolari si 700 de euro.

Politistii Serviciului de Polititie Transporturi Maritime au identificat un container sosit din China care continea 4.896 de seturi de jucarii purtand insemnele unei marci protejate si susceptibile a fi contrafacute, ce erau destinate unei societati din Bucuresti. Bunurile, in valoare de 979.200 de lei, au fost retinute, intocmindu-se dosar penal in cauza.

Sursa foto: Shutterstock