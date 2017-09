Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 2 WTA si favorita doi, s-a calificat, sambata, in turul doi la turneul de categorie Premier Mandatory China Open, de la Beijing, cu premii totale de 6.381.679 dolari, trecand in runda inaugurala de sportiva americana Alison Riske, numarul 51 mondial, scor 6-3, 3-6, 6-2.

Meciul a durat doua ore si 13 minute. Halep a revenit de la 1-3 si s-a impus cu 6-3 in primul set, in care romanca a facut break de doua ori si americanca o data, scrie News.ro.

In setul doi, Riske a reusit un break si s-a impus cu 6-3, dupa ce a condus-o pe Halep cu 3-0 si 4-1. La 4-1 pentru Riske, Andrei Pavel a sfatuit-o pe Halep sa aiba rabdare, sa construiasca fiecare punct si sa incerce sa o scoata din ritm pe americanca. Romanca a castigat apoi inca doua game-uri, dar a pierdut setul.

In setul decisiv Halep a primit din nou sfaturi din partea lui Pavel si s-a impus cu 6-2, dupa ce a facut break de trei ori.

Halep o va intalni in turul doi pe castigatoarea meciului dintre sportiva slovaca Magdalena Rybarikova, locul 28 WTA, si jucatoarea canadiana Eugenie Bouchard, numarul 85 mondial si beneficiara a unui wild card.

Sambata s-a calificat in turul doi la Beijing si Sorana Cirstea, locul 46 WTA, care a trecut in runda inaugurala de sportiva germana Mona Barthel, locul 49 mondial, scor 7-6 (4), 6-1, intr-o ora si 23 de minute. In runda urmatoare, Cirstea o va intalni pe castigatoarea meciului dintre americanca Sloane Stephens, locul 17 mondial si favorita 15, si o jucatoare venita din calificari.

Calificarea in turul doi la Beijing este recompensata cu 34.744 de dolari si 65 de puncte.

