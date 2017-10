Romanii trebuie sa scoata din buzunar, incepand de la 1 octombrie, mai multi bani pentru carburanti, gaze naturale si energie electrica, in timp ce ratele la banca pentru cei cu credite in lei vor fi mai mari din cauza cresterii indicelui Robor.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anuntat, de la 1 octombrie, o crestere a pretului energiei electrice pentru consumatorii casnici cu 0,03 lei/kWh. Totodata, gazele destinate consumatorilor casnici se vor scumpi cu peste 5% de la 1 octombrie, scrie News.ro.

OMV Petrom, liderul pietei distributiei de carburanti in Romania, a majorat preturile atat la benzina, cat si la motorina cu 5 bani pe litru in noaptea de sambata spre duminica, cand a intrat in vigoare a doua majorare a accizei la combustibili, de 16 bani pe litru, potrivit Profit.ro.

Sambata, un litru de benzina se putea cumpara la statia OMV Petrom din Soseaua Mihai Bravu numarul 321 cu 4,87 lei, iar unul de motorina cu 4,95 lei, dar incepand de duminica benzina costa 4,92, iar motorina 5 lei/l. Noile preturi ar fi putut fi mai mari, in conditiile in care, in weekend, OMV Petrom a avut o promotie de reducere a pretului benzinei cu 6 bani pe litru, iar cel al motorinei cu 3 bani pe litru, potrivit Profit.ro.

Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a atins nivelul de 1,58%, cel mai mare din ianuarie 2015 pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, referindu-se la cresterea nivelului indicelui Robor, ca probabil ”colegii” de la BNR au fost putin plecati de acasa, pentru ca era rolul bancii nationale sa intervina. ”Macar sa stim: mai e Banca Nationala a Romaniei sau e o structura de zei care se ocupa de propria lor existenta, foarte buna de altfel”, a afirmat premierul. Eugen Radulescu, directorul directiei de stabilitate financiara al BNR, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa la Sinaia, ca afirmatiile premierului Mihai Tudose sunt niste ”declaratii politice” la care nu raspunde, insa atrage atentia ca se asteapta la cresteri ale ratelor si ale dobanzile la depozite.

Totodata, tot de la 1 octombrie, plata defalcata a TVA va deveni optionala pentru firme. Aceasta ar putea fi obligatorie de anul viitor doar pentru companiile de stat si firmele aflate in relatii contractuale cu statul, pentru celelalte firme sistemul fiind optional din 2018 si obligatoriu doar din 2019, dar decizia urmeaza sa fie luata in Parlament.

Unii economisti au avertizat ca scumpirea carburantilor si a energiei va determina o crestere semnificativa a preturilor in cazul tuturor produselor, ceea ce va pune presiune pe inflatie in ultimul trimestru al acestui an.

Preturile de consum in luna august 2017, comparativ cu luna august 2016, au crescut cu 1,2%, potrivit datelor publicate recent de Institutul National de Statistica (INS).

In luna august, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 1,6% la 1,9%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an, de la 3,1% la 3,2% pentru finalul anului 2018, si a estimat un nivel de 3,5% pentru iunie 2019.