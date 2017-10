"Termenul prorogat pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu expira la data de 30 septembrie 2017. Incepand cu data de 01 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii constructiilor care au obligatia obtinerii acestui act administrativ sunt pasibili de sanctionare contraventionala, pentru nedetinerea acestuia'', conform IGSU, scrie News.ro.

''Conform prevederilor legale, punerea in functiune, fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, a constructiilor si amenajarilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrari de modificare/schimbare de destinatie, atrage dupa sine aplicarea sanctiunilor contraventionale, cu amenzi cuprinse intre 20.000 – 50.000 lei', anunta IGSU.

Institutia isi reafirma disponibilitatea pentru solutionarea situatiilor obiectivelor care functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu si intrarea in legalitate, prin certificarea indeplinirii masurilor de securitate la incendiu si eliberarea actului administrativ.

Totodata, mentionam ca obligatia solicitarii si obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/investitorilor constructiilor. De asemenea, facem precizarea ca documentatia tehnica, in baza careia se emite autorizatia de securitate la incendiu, trebuie intocmita, conform prevederilor legale, de catre proiectanti si certificata de catre verificatorii de proiecte, atestati', precizeaza IGSU.

De asemenea, reaminteste ca, "in cazul in care este constatata incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situatii de urgenta pot decide oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, sanctiune care nu este conditionata de existenta autorizatiei de securitate la incendiu", criteriile pentru aplicarea masurii complementare de oprire a functionarii ori utilizarii fiind reglementate in HG 915/2015.

In primele opt luni ale anului 2017, au fost depuse 22.969 solicitari in vederea emiterii avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu. In urma verificarii documentatiilor tehnice si a lucrarilor din teren, la nivel national au fost emise 3.643 avize de securitate la incendiu si 2.086 autorizatii de securitate la incendiu.

De asemenea, in perioada 01 ianuarie – 31 august, inspectorii de prevenire au derulat 27.717 actiuni de indrumare si control, pe timpul carora au aplicat 9.520 amenzi in cuantum de 12,2 milioane lei. Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistenta tehnica de specialitate in 18.598 cazuri.

