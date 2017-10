Politia Romana a facut, in ultimele doua saptamani, 126 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate droguri, bani proveniti din activitatea infractionala, echipamente IT si alte bunuri folosite sau provenite din activitatea infractionala.

In perioada 15 – 29 septembrie, 359 de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare de bani, scrie News.ro.