Procurorul Miron Codrin in cadrul DIICOT Arad a declarat ca doi politisti si un prieten al acestora au fost retinuti pentru ca s-ar fi ocupat de cresterea cannabisului pe un teren situat in zona unei paduri de langa localitatea aradeana Iratos, scrie News.ro.

Potrivit procurorului de caz, cei doi agenti de politie lucreaza in cadrul unei sectii din municipiul Arad (cartierul Micalaca) si au fost in atentia anchetatorilor din luna iulie.

“Unul dintre politisti si prietenul lor au fost prinsi in flagrant cand intentionau sa recolteze din cultura amplasata in extravilanul localitatii Iratosu. Al doilea agent de politie a fost ridicat de acasa. Ei au fost retinuti pentru 24 de ore si vor fi prezentati Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventiva”, a declarat procurorul Miron Codrin. Procurorii au efectuat si perchezitii domicialiare in acest caz si spun ca au dovezi privind implicarea celor trei barbati in trafic de droguri de risc.

Sursa foto: Shutterstock/ Brian A Jackson