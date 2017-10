Una din trei companii care au realizat profit in anul 2016 a ales sa investeasca in cauze sociale, redirectionand 20% din impozitul pe profit catre proiecte derulate in beneficiul societatii, potrivit datelor furnizate de Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), la solicitarea Salvati Copiii Romania.

Astfel, dintre cei 119.594 de contribuabili care au realizat profit, doar 39.067 au folosit aceasta parghie, de a sprijini cauzele sociale prin redirectionarea unei parti din impozitul pe profit. Organizatia Salvati Copiii Romania a utilizat fondurile astfel colectate pentru dotarea maternitatilor, un program amplu si necesar, Romania ocupand primul loc din Uniunea Europeana la capitolul mortalitate infantila.

Statistica ANAF mai arata ca putin sub 10% din cuantumul total al impozitului pe profit a fost folosit pentru finantarea unor proiecte neguvernamentale: din suma totala de 14.874.025.092 lei, reprezentand valoarea impozitului pe profit in 2016, doar 1.213.199.623 lei a fost redirectionat prin prevederea 20%. In acest fel, in proportie covarsitoare, fondurile astfel rezultate au ramas in administrarea statului.

Comparativ, in anul 2015, 137.909 de societati comerciale au realizat profit, potrivit ANAF. Dintre acestea, 21%, adica 28.545, au inregistrat cheltuieli de sponsorizare, mecenat sau cu burse private, suma totala directionata fiind de peste 554 de milioane de lei.

Desi numarul companiilor care au inteles importanta redirectionarii a 20% din impozitul pe profit catre cauze sociale a crescut in ultimii ani, nu toate companiile au apelat la acest instrument crucial pentru programele pe care organizatiile neguvernamentale le deruleaza in folosul celor mai stringente nevoi ale societatii.

In ceea ce priveste numarul companiilor care au ales sa sprijine programul de reducere al mortalitatii infantile derulat de Salvati Copiii Romania, dinamica este una pozitiva, tot mai multi operatori economici intelegand ca investitia in aceasta cauza este una necesara. Astfel, in 2012, primul an al implementarii prevederii de redirectionare a 20% din impozitul pe profit catre cauze sociale, 125 de companii au redirectionat 20% din impozitul pe profit catre Organizatia Salvati Copiii Romania, iar in 2016 numarul companiilor a ajuns la 234, suma astfel colectata pentru dotarea maternitatilor fiind de 383.262 euro. In 2015 numarul companiilor a fost de 246, fondurile astfel colectate insumand 317.335 de euro, iar in 2014 fondurile colectate au fost de 229.742 euro. In 2013, suma colectata a fost de 208.561 de euro.

Efortul Organizatiei Salvati Copiii de a sprijini maternitatile in a asigura tratament medical adecvat si imediat copiilor nascuti prematur este consistent, iar progresul este vizibil: in sase ani, rata mortalitatii infantile a scazut, dar a ramas in continuare una care plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana. Astfel, in 2010, la startul programului Salvati Copiii de reducere a mortalitatii infantile, Romania inregistra o rata a mortalitatii infantile de 10,1 la mia de copii nascuti vii. In doar 6 ani, tara noastra a coborat pana la o rata de de 7,3 la 1.000 de nou-nascuti vii, in 2016.

Echipamentele medicale insuficiente reprezinta o problema frecventa in Romania, conform datelor din analiza Salvati Copiii privind situatia maternitatilor din Romania - 13% dintre maternitatile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-nascutii prematuri, 56% dintre maternitatile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator si 14% dintre maternitatile de nivel III au o singura masa de reanimare pentru copii.

In ultimii sase ani, Salvati Copiii Romania a investit peste trei milioane de euro in dotarea a 76 de maternitati si sectii de nou-nascuti din 38 de judete ale tarii cu aproximativ 370 de echipamente medicale, care au ajutat la supravietuirea a peste 31.000 de copii.

Trebuie mentionat faptul ca aceasta cheltuiala este deductibila, costurile pentru companii fiind zero. Suma directionata nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri si nu poate depasi 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar platile trebuie facute pana la 31 decembrie 2017.

Sursa foto: Pixabay.com