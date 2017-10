In contextul valului de scumpiri ce va cuprinde Romania in perioada urmatoare, dar si al declaratiilor halucinante ale autoritatilor, care vadesc cel putin nepasare fata de soarta romanilor de rand, daca nu chiar necunoastere a fundamentelor economiei de piata, am analizat ce se intampla in economie atunci cand exista stabilitate din perspectiva preturilor.

Declaratiile unor oficiali de rang inalt ai statului legate de valul de scumpiri care va cuprinde Romania au facut deliciul publicului in ultima saptamana. Dintre acestea, au toate sansele sa intre in folclor declaratiile lui Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei – ”Eu personal, ca persoana fizica, Slava Domnului, nu am credite”, facuta in contextul cresterii accelerate a ROBOR – si ale lui Toma Petcu, ministrul Energiei, care a spus: ”N-am carnet, nu sunt sofer. Sincer, nu alimentez si nu cunosc pretul”, intrebat fiind daca a observat cresteri ale pretului benzinei si motorinei la pompa.

Dincolo de caracterul de pamflet al acestor declaratii ce par desprinse din site-urile de bancuri, ramane realitatea cu care populatia Romaniei se va confrunta in urmatoarele luni, in iarna ce se anunta grea. Iar aceasta realitate va fi, dupa toate probabilitatile, una sumbra, intrucat, de pilda, cresterea pretului benzinei si motorinei nu-i va afecta doar pe soferii de autoturisme, ci si pe transportatorii care aduc produse alimentare sau nealimentare in centrele comerciale si retelele de supermarketuri si hypermarketuri. Scumpirea carburantilor va avea, cu siguranta, un efect si asupra preturilor produselor comercializate in aceste retele.

Cifrele disponibile la Institutul National de Statistica (INS) vorbesc de la sine: in perioade de stabilitate a pretului benzinei si motorinei si utilitatilor, consumul creste, iar evolutia preturilor de consum depinde doar de legea cererii si ofertei. Pretul painii, spre exemplu, a ramas acelasi timp de sapte luni (ianuarie-iulie 2017), in conditiile in care preturile carburantilor si utilitatilor a fost, si el, relativ constant (vezi graficul de mai jos). Aceeasi stabilitate a preturilor a fost inregistrata, in perioada mentionata, si la alte categorii de produse, atat alimentare, cat si nealimentare.

In aceste conditii de stabilitate generala a preturilor, comertul a crescut in perioada mentionata. De pilda, indicele valoric al afacerilor din comertul cu ridicata al bunurilor de consum atinsese, in iulie 2017, nivelul de 148,5, potrivit datelor de la Institutul National de Statistica, in crestere semnificativa fata de valoarea de 133,6 inregistrata in ianuarie 2017, dar si fata de nivelul din iulie 2016 (140,8). Detalii despre evolutia cifrei de afaceri din comert sunt disponibile in graficul de mai jos.

Vine iarna scumpirilor: Presiune pe pretul benzinei, al energiei, rate in crestere la creditele in lei

Pe 1 octombrie a intrat in vigoare a doua transa de majorare a accizei la carburanti, decisa de Guvern la sfarsitul lunii august. Prima transa, de 0,16 lei pe litru, a intrat in vigoare la data de 15 septembrie, iar a doua transa are aceeasi valoare. Asadar, per total, acciza creste cu 32 de bani pe litru, ceea ce duce la scumpirea carburantilor chiar mai mult de atat, in functie de politica de vanzari a fiecarei companii.

La energie electrica, Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat recent ca, de la 1 octombrie, pretul se majoreaza pentru consumatorii casnici cu 0,03 lei/kWh. Presedintele ANRE, Niculae Havrilet , a explicat, pentru Agerpres, ca aceasta inseamna o scumpire cu 3,45 lei pe luna pentru un consum mediu de 100 kWh.

O alta decizie nefasta, de data aceasta pentru firme, se refera la plata defalcata a TVA, care devine optionala pentru firme incepand cu data d 1 octombrie si obligatorie de la 1 ianuarie 2018. Tot de la 1 octombrie, cresc ratele la banci pentru cei cu credite in lei, avand in vedere ca Robor la trei luni a explodat in prioada recenta si a incheiat trimestrul la maximul ultimilor doi ani si noua luni.