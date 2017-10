Parintii care au copii in clasa a VIII-a sau a XII-a au acum la dispozitie un ghid care ii invata cum sa isi sustina odraselele in anii de examen. Ghidul este gratuit si este primul instrument de acest gen din Romania.

70% dintre parintii copiilor aflati in anii de examen din Romania cred ca emotiile vor fi pe primul loc in topul problemelor pe care le vor avea elevii atunci cand vor sustine Evaluarea Nationala sau Bacalaureatul, potrivit unui studiu realizat de Clinica Oana Nicolau. Totodata, 90% dintre parintii chestionati au precizat ca isi vor ajuta copiii sa depaseasca etapele din anul examenului prin meditatii la materiile la care adolescentii au dificultati, dar si prin sustinere morala.

Ne dorim ca prin acest ghid sa tragem un semnal de alarma asupra nevoii consilierii psihologice in randul elevilor care urmeaza sa sustina un examen important si dificil. Este important ca parintele sa inteleaga de ce meditatiile la emotii sunt la fel de importante ca meditatiile la diverse materii. Copilul trebuie sa invete sa-si cunoasca emotiile, trebuie sa stie cum sa le gestioneze din timp pentru ca in momentul examenului sa se concentreze mult mai bine Dorina Stamate, psihoterapeut specializat in problemele adolescentului

Ghidul este primul instrument de acest gen din Romania si este structurat in trei module. In primul modul, ei sunt invatati cum sa depisteze problemele cu care se confrunta copiii in anul examenului, in cel de-al doilea le sunt prezentati pasii pe care un parinte trebuie sa-i parcurga pentru a-si ajuta copilul sa scape de presiunea examenului, iar in cel de-al treilea, parintii fac cunostinta cu psihoterapeutul si cu rolul consilierii in procesul de inlaturare a emotiilor copiilor din clasele a 8-a si a 12-a.

"Ghidul parintelui de 10" poate fi descarcat gratuit AICI.

Sursa foto: clinicaoananicolau.ro