Mii de bugetari protesteaza, miercuri, in Piata Victoriei din Bucuresti. Oamenii sunt nemultumiti de transferul taxelor sociale de la angajator la angajat, acestia sustinand ca ar urma sa le scada si veniturile. Practic, acestia au realizat ca au fost mintiti in campanie si maririle promise au fost "praf in ochi".