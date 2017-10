Ziua Internationala a Educatiei este sarbatorita in Romania prin "chiul". Profesorii si elevii din Bucuresti, Braila si Giurgiu au liber joi, iar in celelalte judete nu se fac cursuri, insa vor fi organizate diverse activitati dedicate evenimentului.

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a facut cateva precizari legate de activitatea scolilor de Ziua Internationala a Educatiei.

"Conform ministrului, in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca unic (valabil in anul 2017 la nivel de sector de activitate - invatamant preuniversitar), incheiat intre Ministerul Educatiei Nationale si federatiile sindicale reprezentative din invatamant, „partile (semnatare) convin sa sarbatoreasca pe 5 Iunie - Ziua Invatatorului si pe 5 Octombrie - Ziua Internationala a Educatiei, organizand impreuna, in timpul programului de lucru, manifestari specifice dedicate acestor evenimente”.

De asemenea se stipuleaza ca „in perioada desfasurarii acestor activitati specifice nu se vor presta activitatile prevazute in fisa postului a fiecarui salariat din invatamant”.

De altfel, articolul 4 din ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 3.382/24.02.2017 privind structura anului scolar 2017-2018, stabileste ca „unitatile de invatamant vor marca prin activitati specifice ziua de 5 octombrie - Ziua Internationala a Educatiei si ziua de 5 iunie - Ziua invatatorului” ", a scris Liviu Pop, pe Facebook.

In judetele Giurgiu si Braila, dar si in Bucuresti, prin contractele colective de munca incheiate la nivelul inspectoratelor scolare, ziua de 5 Octombrie a fost declarata nelucratoare. In celelalte judete, activitatea se va desfasura potrivit contractului colectiv de munca si ordinului de ministru, adica vor fi organizate diverse activitati dedicate Zilei Internationale a Educatiei, a adaugat Liviu Pop.

Ziua Internationala a Educatiei a fost stabilita de UNESCO pe 5 octombrie.

