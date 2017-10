Concluziile QS Graduate Employability Rankings la nivel global:

- Stanford este urmata de Universitatea din California, Los Angeles (UCLA) si Universitatea Harvard (locul 3)

- 5 Universitati din top 10 sunt localizate in Statele Unite, in California si Boston, Massachusets

- Universitatea Harvard este liderul mondial in ceea ce priveste indicatorul Alumni Outcome (Evolutia profesionala a studentilor), care masoara succesul profesional al absolventilor unei universitati

