Accidentul de la Mina Lupeni a avut loc joi, cand tavanul unei galerii s-a surpat pe o distanta de circa 16 metri. In galerie se aflau 11 mineri. Opt au reusit sa se salveze, iar trei au ramas blocati. Primul miner scos din subteran are multiple traumatisme si tracturi, in timp ce al doilea nu are probleme grave. Cel de-al treilea miner blocat in subteran a fost gasit mort, potrivit News.ro.