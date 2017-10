Temperaturile au scazut in toata tara, iar de sambata, de la ora 9.00, Capitala si 18 judete din jumatatea de sud a tarii au intrat sub cod portocaliu de ploi abundente si vant puternic, pana duminica dupa-amiaza. De asemenea, la munte, in Carpatii Meridionali si de Curbura, vor fi ninsori consistente si viscol, si pentru aceste zone fiind emisa o avertizare cod portocaliu.

La ora 9.00, a intrat in vigoare avertizarea cod portocaliu emisa de Administratia Nationala de Meteorologie si valabila pana duminica la ora 15.00.

Astfel, in Capitala si in judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, Buzau, Prahova, Ilfov, Constanta, Tulcea, Galati si Vrancea ploile vor fi abundente si se vor cumula cantitati de apa importante, in general intre 40 si 60 de litri pe metru patrat, iar pe arii restranse peste 80-90 de litri pe metru patrat, potrivit News.ro.

Vantul va avea intensificari cu viteze care vor depasi local 60 de kilometri la ora, iar de sambata dupa-amiaza va fi vant puternic, cu peste 80 - 90 de kilometri la ora.

Tot la ora 9.00, a intrat in vigoare o avertizare cod portocaliu care vizeaza Carpatii Meridionali si de Curbura, unde, in special la peste 1600 de metri altitudine, vor fi ninsori consistente si se va depune strat de zapada, iar pe creste va fi viscol. Aceasta avertizare va fi in vigoare pana duminica la ora 15.00.

De asemenea, 15 judete se afla, de sambata dimineata, de la ora 03.00, si pana duminica la ora 21.00 sub cod galben de ploi si vant puternic.

Astfel, in Oltenia, vestul Munteniei, apoi si in sudul Transilvaniei si in centrul Moldovei va ploua pe arii extinse, cantitatile de apa vor depasi 25 de litri pe metru patrat, iar local se vor cumula 40-50 de litri pe metru patrat. Vantul va sufla cu 50-60 de kilometri la ora, iar in zonele montane va fi lapovita si ninsoare.

La randul lor, hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundatii pentru raurile din Dobrogea, valabila de sambata de la ora 16.00 si pana duminica la ora 24.00.

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelo INHGA semnaleaza "scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale cotelor de atentie". Fenomenele se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri mici din sudul si estul judetului Constanta, avertizeaza hidrologii. De asemenea, ei precizeaza ca fenomenele hidrologice periculoase se pot produce mai ales pe afluenti de grad inferior ai raurilor marcate pe harta.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), peste 2.800 de pompieri cu 600 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina pe durata avertizarilor meteorologice, fiind, totodata, instiintate toate comitetele locale pentru situatii de urgenta ale localitatilor aflate sub incidenta codurilor de vreme rea. Totodata, s-a dispus asigurarea rezervei de personal si verificarea cursurilor de apa pentru a stabili daca nivelul debitelor poate produce inundatii.

Pentru evitarea producerii unor situatii de urgenta care pot afecta viata si bunurile, pompierii recomanda cetatenilor ca pe timpul intensificarii vantului si caderilor de grindina sa se adaposteasca in locuinte sau in alte spatii inchise care le asigura protectia si sa deconecteze aparatura casnica. De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vantul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza in zone ferite, la distanta fata de copaci sau stalpi de electricitate.

Avand in vedere posibilitatea averselor cu acumulari semnificative de apa, IGSU recomanda populatiei din zonele vizate de avertizari sa ia masuri pentru curatarea santurilor si rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuarii normale a apelor pluviale.

Si Primaria Capitalei a anuntat ca au fost luate masuri de prevenire a evenimentelor neplacute in urma codului portocaliu de ploi si vijelii emis de meteorologi. Astfel, operatorii de salubrizare vor fi pregatiti sa intervina pentru indepartarea deseurilor din rigole si guri de scurgere, reprezentantii RATB - sa intervina in cazul in care vor fi refugii sau statii inundate, iar dispeceratele RADET si echipele de interventie vor functiona in regim permanent.

Sursa foto: Robert Hoetink/Shutterstock.com