Simona Halep va urca incepand de luni, pentru prima data in cariera, pe locul 1 WTA, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-4, pe letona Jelena Ostapenko, in semifinalele China Open.

Halep devine prima romanca lider mondial in tenis, al doilea roman, dupa Ilie Nastase, care a fost numarul 1 ATP 40 de saptamani, intre 23 august 1973 si 2 iunie 1974, si a 25-a jucatoare care urca pe cea mai inalta treapta a ierarhiei, in istoria de 44 de ani a WTA, scrie News.ro.

Simona Halep a pus in scena pe National Tennis Stadium din Beijing acelasi joc inteligent, aceeasi siguranta la serviciu, ca in intreaga saptamana. Loviturile ei au punctat atunci cand a trebuit, defensiva ei nu a fost una oarba, un zid care da mingea inapoi, ci una care pregatea atacul decisiv. Calma, relaxata, romanca a dominat psihic partida, nu s-a lasat coplesita de acel loc 1 WTA, care de trei ori in acest an a facut-o sa-si piarda cumpatul in momentele decisive, in care s-a aflat in preajma lui. Victoria de sambata a fost una a mintii, a echilibrului, inainte de a fi una a tenisului, mai elaborat, mai bogat tehnic decat al letonei.

Ostapenko a venit pe arena centrala cu singurul ei joc, cel al riscului cu orice pret. Pana acum i-a functionat, dar in fata "noii" Simona Halep, nu. Letona a cautat ca de obicei liniile terenului, insa mingea nu a mai ascultat-o si s-a dus de multe ori dincolo de ele sau s-a oprit in fileu. Cand a gasit un unghi deschis, Halep a raspuns cu unul mai bun, cand a pus mingea pe linie, Simona a returnat-o tot pe linie, dar mai bine, cand a incercat sa astepte ea greseala adversarei, jucatoarea romana nu a facut-o. Siguranta si precizia Simonei Halep au strecurat indoiala in mintea letonei, care a devenit apoi o prada usoara.

Halep a inceput meciul cu un break la 0, pe fondul greselilor consecutive ale Jelenei Ostapenko, l-a consolidat si pastrat cu serviciul pana la 4-2. La acest scor, Halep a castigat un ghem lung, de peste 10 minute, pe serviciul adversarei si imediat a facut 6-2, dupa 39 de minute.

Setul seund a fost mai echilibrat. Halep a obtinut break-ul la scorul de 2-2, dar au urmat singurele momente din meciul de sambata, in care concentrarea si rabdarea ei au parut ca se clatina. Ostapenko a reusit doua ghemuri la rand, dar romanca si-a recapatat echilibrul repede si nu a mai lasat nimic pana la final, scor 6-4, dupa o ora si 15 minute.

Organizatorii China Open i-au facut o surpriza dupa meci, oferindu-i un "1" din trandafiri, intr-o frumoasa festivitate.

Halep va evolua, duminica, in finala China Open, impotriva Petrei Kvitova din Cehia sau a Carolinei Garcia din Franta.

Calificarea in finala este recompensata cu 636.300 de dolari si cu 650 de puncte WTA. Castigatoarea va primi 1,27 milioane de dolari si 1.000 de puncte WTA. In acest moment, romanca are 40 de puncte in plus fata de fostul lider WTA, spaniola Garbine Muguruza.

Halep a fost pentru a patra oara la un meci de locul 1 mondial. Ea a ratat trei ocazii pana in prezent, in finala de la Roland Garros, in care a fost invinsa de Ostapenko, in sferturile turneului de la Wimbledon, cand a pierdut in fata Johannei Konta, si in finala de la Cincinnati, in care a fost intrecuta de Garbine Muguruza.

Simona Halep si-a "achitat" toate datoriile la China Open: a obtinut prima victorie in fata Mariei Sarapova, apoi a invins-o clar pe Daria Kasatkina, dupa ce fusese intrecuta la fel de clar saptamana trecuta, la Wuhan. Insa Ostapenko era prima pe lista, dupa ce letona a privat-o de cele mai importante performante ale carierei, titlul la Roland Garros si locul 1 WTA.

Sursa foto: Jimmie48 Photography / Shutterstock