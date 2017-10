Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sambata, ca Simona Halep a reusit sa devina liderul WTA dupa ce si-a imbunatatit serviciul si a fost mai agresiva, el subliinind ca de acum toate celelalte jucatoare vor dori s-o invinga pe sportiva din Constanta.

"Am spus mereu ca va deveni numarul 1 cand va veni momentul. Cred ca si-a imbunatatit serviciul al doilea si a fost mai agresiva. Pentru tenis este mult, este un ciclu acum si in viitor si baietii se vor ridica la nivelul fetelor. Problema e ca de acum toate vor s-o bata pe ea. Pavel e foarte bine ca a venit, pentru ca vorbeste romaneste, e mai aproape de ea, se cunosc de mai mult timp", a spus Nastase, la Digi Sport, potrivit