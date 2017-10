Incepand de sambata de la ora 13.00 si pana duminica la ora 13.00, drumarii au intervenit cu 26 de utilaje si au raspandit 31 tone de material antiderapant (sare) pe Transfagarasan (DN 7C), pe Transalpina (DN 67C), pe DN 1A (Cheia), pe DN 73 (judetul Brasov), pe DN2 (judetul Covasna) si pe DN 71 (judetul Arges) raspandit 31 tone de material antiderapant (sare), potrivit CNAIR, informeaza News.ro.

De asemenea, drumarii de la Directia Regionala Constanta au intervenit cu motopompe pentru a indeparta apa de pe sosea si au patrulat in toata aceasta perioada cu 27 de autoutilaje pentru a asigura conditii de trafic normale pe DN 39E, DN 2A si DN 3B.

Atentionarile cod galben si cod portocaliu de ploi abundente si vant puternic in centrul tarii, in zona de nord-est, est si sud-est, dar si pentru ninsori si viscol la munte au fost prelungite de meteorologi pana la miezul noptii de duminica spre luni, insa numarul judetelor afectate a fost redus.

Reprezentantii Centrului Meteorologic Regional ”Transilvania Sud” Sibiu au anuntat, duminica dimineata, ca cel mai mare strat de zapada din tara, respectiv 82 de centimetri, se inregistreaza la Varful Omu, in Muntii Bucegi. In zona ninge in continuare si este ceata, iar umiditatea este de 95 la suta.Termometrele aratau, la ora 9.00, minus 6,4 grade Celsius, iar meteorologii anunta ca va ninge in continuare.

De asemenea, strat de zapada este si in Covasna, la Varful Lacauti. La ora 9.00, cand s-au facut ultimele masuratori, stratul de zapada avea 29 de centimetri.

La Balea Lac, in Muntii Fagaras, stratul de zapada masoara 24 de centimetri. Ninge in continuare, este ceata, iar mercurul termometrelor a coborat pana la minus 3,9 grade Celsius.

In Muntii Cindrel, la Paltinis, cea mai inalta statiune montana din Romania, sunt doar petice de zapada si s-au inregistrat pe timpul zile temperaturi pozitive, de plus 1,2 grade Celsius.