Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a plagiat doua treimi din teza de doctorat in Stiinte Economice, intitulata "Managementul si marketingul unitatilor sanitare", scrie jurnalista Emilia Sercan in Press One. Acesta si-a sustinut teza de doctorat in 2008, la Universitatea de Vest din Timisoara.

Doua dintre cartile din care Florian Bodog a copiat masiv sunt semnate, una, de un consilier personal de-al sau − decanul unei facultati de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Bucuresti, iar alta, de o colega, Lucia Daina, conferentiar universitar la Facultatea de Medicina si Farmacie a Universitatii din Oradea. "Am avut discutii cu domnul Bodog, dar nu despre teza dumnealui. Nici nu stiu cum sa reactionez. Nu am vazut teza dansului, nu stiu cum a lucrat. O sa ma...