Acesta este un text despre oameni frumosi, asa ca daca nu esti pregatit sa iesi putin din bula de stiri negative care te inconjoara in toate mediile, e momentul sa inchizi pagina.

Sambata dupa amiaza, fix in mijlocul unui cod portocaliu de ploi si furtuni, am plecat spre Constanta, spre Gala JCI Ten Outstanding Young Persons. Nu am sa descriu cam ce imi trecea prin minte in timp ce conduceam prin furtuna, cu vizibilitate extrem de redusa, carosabil ud, vant care misca la propriu masina in stanga si in dreapta. O parte din mine stia, de cand am jurizat cei 10 finalisti, ca va fi un eveniment cu oameni frumosi. Nu stiam, insa, cu adevarat ce urmeaza.

Pentru...