In sifonier, “tinuta corecta” isi asteapta, rabdatoare, chemarea in scena. In 2016, aproximativ un milion de romani si-au imbracat uniformele de interviu, intrand navalnic in campul muncii. Cu siguranta, aspectul si atitudinea profesioniste de care au dat dovada in acele prime clipe de cunoastere cu angajatorul au fost vitale in procesul de decizie.

Ce anume i-a delimitat pe cei alesi de restul?

1. Prima impresie: O tinuta pe masura CV-ului

Toata viata purtam uniforme, fie ca ne dam seama sau nu. De la prima zi de scoala pana la primul interviu din lunga suita de momente cruciale care ne vor puncta cariera. De la fundele, bulinele rosii si medaliile de cercetas pana la un deux-pieces business accesorizat cu tocuri inalte si camasa alba, apretata.

Din momentul in care ne-am legat intr-un pact nescris al primei impresii, insarcinand aparentele cu putere de convingere, ne-am dat acordul ca o tinuta corecta - bluze de dama care se potrivesc perfect cu fustele in lungimea potrivita, camasi impecabile, pantaloni la dunga - sa urmeze reguli stricte care sa se plieze conform etichetei vremii. Astfel, vocile modei au decretat un cod universal si in scenariul interviurilor de angajare.

Inainte de toate, o femeie trebuie sa se simta imputernicita prin tinuta ei. Aceasta indrazneala si naturalete se traduc, de cele mai multe ori, prin confort. Propria piele nu trebuie sa jeneze, propriile haine nu trebuie sa sufoce.

Materialele usoare ofera o senzatie de lejeritate si libertate. In astfel de situatii stresante, ele sunt mult superioare tesaturilor grele, de calitate proasta.

Un interviu presupune oricum destule surprize, diversiuni, capcane, emotii si mize mari incat sa impinga grijile pentru tocurile prea incomode, rochia prea revelatoare sau machiajul prea strident pe ultimul loc.

Cel mai important accesoriu care te va insoti in fata potentialilor angajatori este increderea in sine. Un aspect uniform, modest si curat proiecteaza calmul si aplombul interior in afara.

2. Cum ne alegem stilul vestimentar la interviul de angajare

Foto: unsplash.com

Un job inseamna, in esenta, un rol, iar actorul trebuie sa se dovedeasca suficient de pliabil, increzator in sine, carismatic si cameleonic ca sa primeasca rolul. Inainte de toate, insa, acesta trebuie sa arate ca a inteles natura jobului asortandu-se lui atat prin atitudine, cat si prin croiala.

Angajatorul va aprecia la randul lui profesionalismul candidatului la job. Daca acesta afiseaza o tinuta prea informala, poate lasa impresia unei indiferente pe masura sau a dispretului fata de autoritate si munca serioasa.

In acest sens, hainele de interviu devin recuzita, costume de necesitate. Daca mediul de lucru este in sfera marketingului si a relatiilor cu publicul, imbracamintea poate fi casual-office.

O pereche de blugi cu o croiala mai profesionista, o camasa blazer cu sacou sau, alternativ, o rochie care sa curga pana la genunchi sunt cateva dintre optiunile viabile.

In lumea artelor, obligatoriu detasata de mainstream si scapata din camasa de forta a severitatii modei, un stil mai original in registru personal nu ar trebui judecat dupa standardele corporate.

Cu alte cuvinte, o infatisare excentrica nu dauneaza jobului in care un prim criteriu este chiar originalitatea.

Intr-un domeniu de lucru riguros- juridic, bancar, sau administrativ- tinuta pentru interviu trebuie sa se asocieze decorului.

Adagiul “Frumusetea stilului consta in discretia lui” se aplica in aceasta situatie. Un outfit rezervat si neutru include taiorul clasic, o rochie sarafan, o bluza cu maneci cu mansete incheiate si pantaloni office.

3. Adevaratul lux se ascunde in detalii

Foto: unsplash.com

Multe femei se feresc sa se prezinte cu accesorii la un interviu, insa atata timp cat aceste piese de vestimentatie nu incarca imaginea sau nu jeneaza privirea, ele pot da ton personalitatii candidatei.

Un ceas de incheietura denota eleganta si conservatorism. Bijuteriile complementeaza aceasta impresie. Geanta de umar poate fi atat clasica, neagra, cat si colorata, dar nu in mod excesiv.

4. Culoarea in tinuta, un element ignorat

Foto: unsplash.com

Cinci culori amestecate orbesc oamenii, spune un proverb chinezesc. Pana si un angajator cu un minimum simt al esteticii trebuie sa fie de acord cu minimalismul asiatic. Daca jobul oferit nu presupune servicii de bufonerie, hainele curcubeu nu au ce cauta la interviul de angajare.

Intr-un articol semnat The Independent, Julie Bishop, blogger renumit in domeniul recrutarii de piata si fondatoarea platformei de munca Jobhop recomanda o tinuta asortata specificului companiei.

Rosu transmite urgenta, o culoare ideala daca angajatorul cauta sa angajeze imediat. Pe de alta parte, verdele simbolizeaza calm si reevaluare.

Daca experientele de munca anterioare nu au un record ideal, o rochie in verde proaspat poate trimite un mesaj de reconciliere si redresare.

In orice caz, ar fi util ca atat tinuta, cat si paleta coloristica sa completeze compania si valorile sau brandul pe care aceasta le reprezinta.

Daca nu s-a facut o cercetare in prealabil in legatura cu acest aspect- ignoranta nefiind recomandata aici- combinatia clasica de culori nu poate da gres.

Albastru, alb, negru si gri transmit accesibilitate, incredere in sine si subtilitate.

Femeile in Romania au jucat mereu roluri multiple, de la mama, la stapana a casei, la proletara devotata industrializarii socialiste, la femeie de cariera. In toate aceste roluri, ea a reusit sa isi dea masura propriei elegante. De ce alegerea unei tinute potrivite pentru jobul de vis s-ar derula altfel?

Sursa foto: unsplash.com