O avarie s-a produs, vineri dimineata, la o conducta RADET, in zona Garii de Nord. Traficul rutier este ingreunat.

RADET a anuntat ca vineri, in jurul orei 6:45, s-a produs o avarie pe bulevardul Gheorghe Duca, in zona Garii de Nord. Zonele afectate sunt: Bd. Gh. Duca, calea Grivitei, bd. Nicolae Titulescu, bd. Alexandru Ioan Cuza si strazile adiacente.

"Avaria a fost depistata imediat de echipele RADET, fiind izolata prin manevre de inchidere, urmand a se trece la remedierea ei. Echipele RADET vor lucra in regim continuu, pana la punerea in functiune a zonei afectate in cursul zilei de astazi. Eventualele puncte termice ce ar putea ramane oprite pe parcursul acestor lucrari vor fi afisate pe site-ul public www.radet.ro", potrivit unui comunicat emis de RADET.

Echipele RADET depun toate eforturile pentru remedierea acestei situatii.

Bucurestenii blocati in trafic sunt extrem de nemultumiti. "Evitati zona Garii de Nord! Poate trimiteti si niste politisti de la circulatie sa degajeze zona, pentru ca cei de la locala sunt total depasiti de situatie", a scris un participant la trafic, pe Facebook.

Sursa foto: Agerpres / Constantin Duma